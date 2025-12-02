نواف سلام: هر اقدامی برای ممانعت از وقوع جنگ انجام می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان گفت: ما طرفدار برقراری صلح در کل منطقه هستیم.

نواف سلام در مصاحبه با شبکه «ام تی وی» افزود: همیشه درباره لبنان نگرانی وجود دارد ولی ما هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از تشدید تنش یا وقوع جنگ، انجام می‌دهیم.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: ما همگی دوستدار محبت و شراکت در لبنان و برقراری صلح در کل منطقه هستیم.

این سخنان در حالی بیان می شود که رژیم صهیونیستی روزانه جنوب لبنان را هدف قرار می دهد و به نقض آتش بس ادامه می دهد. در حالی این حملات ادامه دارد که دولت لبنان با حمایت آمریکا به دنبال خلع سلاح مقاومت است.