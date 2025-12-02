  1. بین الملل
نواف سلام: هر اقدامی برای ممانعت از وقوع جنگ انجام می دهیم

نخست وزیر لبنان در جدیدترین موضع گیری خود گفت: همیشه درباره لبنان نگرانی وجود دارد ولی ما هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از تشدید تنش یا وقوع جنگ، انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان گفت: ما طرفدار برقراری صلح در کل منطقه هستیم.

نواف سلام در مصاحبه با شبکه «ام تی وی» افزود: همیشه درباره لبنان نگرانی وجود دارد ولی ما هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از تشدید تنش یا وقوع جنگ، انجام می‌دهیم.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: ما همگی دوستدار محبت و شراکت در لبنان و برقراری صلح در کل منطقه هستیم.

این سخنان در حالی بیان می شود که رژیم صهیونیستی روزانه جنوب لبنان را هدف قرار می دهد و به نقض آتش بس ادامه می دهد. در حالی این حملات ادامه دارد که دولت لبنان با حمایت آمریکا به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

