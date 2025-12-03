به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر لبنان تأکید کرد که این کشور در صدد مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی نیست و هرگونه عادی سازی روابط با این رژیم همچنان به روند کلی صلح مرتبط است.

«نواف سلام» در مصاحبه با شبکه الجزیره افزود: ما پیام‌هایی از اسرائیل درباره احتمال تشدید تنش دریافت کرده ایم، اما در آن به هیچ بازه زمانی خاصی اشاره نشده است. ارزیابی فرستادگانی که از بیروت بازدید کردند این است که وضعیت خطرناک و بی‌ثبات است.

نخست وزیر لبنان بار دیگر ادعای خود را درباره ضرورت خلع سلاح حزب الله تکرار کرد و گفت: ما اجازه ماجراجویی‌هایی را که می‌تواند ما را به سمت یک جنگ جدید سوق دهد، نخواهیم داد.

این سخنان نواف سلام در حالی بیان می شود که رژیم صهیونیستی روزانه جنوب لبنان را هدف قرار می دهد و به نقض آتش بس ادامه می دهد. در حالی این حملات ادامه دارد که دولت لبنان با حمایت آمریکا به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

وی به انتخاب «سیمون کرم» سفیر سابق لبنان در واشنگتن به عنوان نماینده این کشور در نشست کمیته نظارت بر آتش بس هم اشاره و تصریح کرد: اقدام برای گنجاندن یک دیپلمات سابق لبنانی در این کمیته، از نظر سیاسی صحیح و مورد حمایت ملی است. نتانیاهو در توصیف اقدام ما برای گنجاندن یک دیپلمات سابق لبنانی در کمیته، زیاده‌روی کرد.