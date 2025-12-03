  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

افشای پیشنهاد غیرانسانی آمریکا به تل‌آویو حین مراسم تشییع شهید نصرالله

تلویزیون رژیم صهیونیستی از پیشنهاد غیرانسانی و وحشیانه آمریکا خطاب به تل آویو حین برگزاری مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، خبرنگار سیاسی شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که مورگان اورتگاس فرستاده آمریکا که قبل از مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان به اراضی اشغالی سفر کرده بود به تل آویو پیشنهاد داد این مراسم را در بیروت بمباران کنند.

این در حالی است که در مراسم تشییع شهید نصرالله تعداد بی شماری از شهروندان لبنانی از جمله زنان و کودکان شرکت داشتند. حین برگزاری این مراسم جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز بیروت به پرواز درآمدند.

ارائه این پیشنهاد از سمت نماینده آمریکا بار دیگر نشان داد که سران این کشور تا چه حد خوی توحش دارند و اهمیتی به زندگی غیرنظامیان و مردم عادی نمی‌دهند چرا که تنها در داخل ورزشگاهی که مراسم تشییع برگزار شد صدها هزار نفر حضور داشتند.

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      14 0
      پاسخ
      قابل توجه بی مغزهایی که آمریکا را مهد حقوق بشر معرفی میکنند
      • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        11 0
        ساكنان اصلی آمریکا بومیان سرخ پوست بودند.به سایت ویکی پدیا مراحعه کنید و ببینید که جمعیت سرخ پوستان هم اکنون فقط 1℅ جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.. فقط یک درصد!! وقتی ساکنان اصلی خاک آمریکا این گونه نسل کشی شده اند، در باره دیگران چه باید گقت؟

