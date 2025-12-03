به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، خبرنگار سیاسی شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که مورگان اورتگاس فرستاده آمریکا که قبل از مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان به اراضی اشغالی سفر کرده بود به تل آویو پیشنهاد داد این مراسم را در بیروت بمباران کنند.

این در حالی است که در مراسم تشییع شهید نصرالله تعداد بی شماری از شهروندان لبنانی از جمله زنان و کودکان شرکت داشتند. حین برگزاری این مراسم جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز بیروت به پرواز درآمدند.

ارائه این پیشنهاد از سمت نماینده آمریکا بار دیگر نشان داد که سران این کشور تا چه حد خوی توحش دارند و اهمیتی به زندگی غیرنظامیان و مردم عادی نمی‌دهند چرا که تنها در داخل ورزشگاهی که مراسم تشییع برگزار شد صدها هزار نفر حضور داشتند.