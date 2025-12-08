بررسی سیر تدوین قانون اساسی در مستند رادیویی «پنجره»

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‏‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‏‌طلبد.

مستند رادیویی «پنجره» کاری از گارگروه مستند شبکه رادیویی معارف است که با محوریت بازخوانی رویدادها، گفت‌وگوها و تجربیات اثرگذار در مسیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این هفته مهمان شنوندگان رادیو معارف خواهد بود.

این برنامه با بهره‌گیری از آرشیوهای صوتی، گفت‌وگو با کارشناسان و مرور رخدادهای کمتر روایت‌شده، تلاش دارد تصویری روشن‌تر از چگونگی شکل‌گیری یکی از اسناد بنیادین کشور ارائه دهد.

گفتنی است مستند «پنجره» در راستای رسالت رادیو معارف برای تبیین مباحث بنیادی انقلاب اسلامی تولید شده و علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را در زمان پخش از این شبکه دنبال کنند.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۲۳:۰۰ به تهیه‌کنندگی سیدمحمدمهدی رکنی از آنتن رادیو معارف پخش می‌شود.