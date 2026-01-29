  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

کاهش ۷ درصدی وقوع سرقت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴

کاهش ۷ درصدی وقوع سرقت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کاهش ۷ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۷ درصدی کشف سرقت‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مطلوب پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار داشت: با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای هدفمند طرح‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، وقوع سرقت در سطح استان طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۷ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در همین مدت، میزان کشف سرقت‌ها نیز با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، بکارکیری شیوه های نوین پلیسی ۱۸ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ارتقای توان عملیاتی پلیس در شناسایی و دستگیری سارقان است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم این روند گفت: پلیس با قاطعیت با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

سردار دلیری در پایان با قدردانی از همکاری مردم، مشارکت شهروندان را یکی از ارکان اصلی تولید امنیت دانست و از آنان خواست با رعایت توصیه‌های پلیسی و گزارش موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در انجام مأموریت‌ها یاری کنند.

کد مطلب 6734597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها