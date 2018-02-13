گردآوری بزرگترین آرشیو صوتی تصویری قرآنی جهان اسلام در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده؛ مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در نشست بررسی دستاوردهای قرآنی انقلاب اسلامی در سازمان اوقاف و امور خیریه درباره عملکرد رسانه ملی در حوزه فعالیتهای قرآنی اظهار کرد: دستاوردهای قرآنی رسانه ملی قدمتی همسال پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارد و از آغاز انقلاب اسلامی ایران تاکنون ادامه داشته است.
وی افزود: نخستین رسانه شنیداری قران کریم در سال ۱۳۶۲ با تاکید رییسجمهور وقت حضرت آیت الله خامنهای با هدف ایجاد فضای قرآنی برای مخاطبان رادیو ایجاد شد.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با بیان اینکه راهاندازی شبکه رادیویی قرآن به مثابه انقلابی دیگر بود، تصریح کرد: همانطور که میدانید ۲۲ بهمن سال ۵۷ به یومالله تعبیر شده است، یوم یعنی ساعاتی از شبانهروز که خورشید تلالو دارد اما برای این کلمه در قرآن کریم بیش از ۱۱ معنا تعبیر شده و مهمترین معنای یوم اعطای نعمت ویژه الهی به بندگان است.
محمدزاده ادامه داد: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با ۲۲ بهمن سال ۶۲ شاهد احیای دوباره یومالله سال ۵۷ بودیم و رادیوی مبارک قرآن در این روز تاسیس شد، در واقع سالروز تاسیس رادیو قرآن و متجلی شدن نور قرآن با تاسیس این شبکه رادیویی است.
وی گفت: در سال ۱۳۷۰ به توصیه مقام معظم رهبری با هدف نظاممندسازی آثار نغمات قرآنی شامل تواشیح، ابتهالات و قرائتها در رسانه ملی شورای عالی قرآن تاسیس شد، همچنین در سال ۱۳۷۷ شاهد تاسیس رادیو معارف با هدف تبیین و نشر معارف اسلامی بودیم.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به اینکه پایان دهه ۷۰ مصادف با راهاندازی شبکه قرآن و معارف سیما شد، تصریح کرد: دستاوردهای عملی رسانه ملی در حوزه قرآن به همین میزان متوقف نشده و در سال ۱۳۸۷ رادیو معارف انگلیسی به نام ندای اسلام تاسیس شد.
محمدزاده با اشاره به فعالیتهای تخصصی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه معارفی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای قرآنی و معارفی رسانه ملی در عمر ۴۰ ساله خود تاسیس شورای تخصصی معارف در اوایل دهه ۸۰ بود.
وی با اشاره به تاسیس رادیو تلاوت در سال ۹۱ گفت: یکی از اقدامات مبارک معاونت سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شبکههای رادیویی ویژه مخاطبان خاص است، بر همین اساس رادیویی ویژه قاریان قرآن کریم با هدف استماع تلاوتهای ناب جهان اسلام آغاز به کار کرد.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما افزود: همچنین تاسیس رادیو ترتیل قرآن کریم در سال جاری ویژه ماه مبارک رمضان از دیگر دستاوردهای رسانه ملی است.
محمدزاده ادامه داد: معاونت سیمای صدا و سیما ایستگاه رادیویی خاصی را ویژه ایام و فصول مختلف سال در نظر گرفته و متناسب با زمان و ایام خاص برنامه پخش میکند، بر همین اساس همزمان با فصل تابستان از این فرکانس رادیویی برنامههایی با موضوع فراغت برای خانواده در ایامالله دهه فجر، برنامههایی ویژه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در ماه محرم و برنامههایی ویژه سوگواری ابا عبدالله الحسین پخش میشود.
وی با بیان اینکه تاسیس شبکههای رادیویی و تلویزیونی ویژه پخش برنامههای قرآنی از جمله دستاوردهای تاسیسی رسانه ملی است، تصریح کرد: رسانه ملی علاوه بر تاسیس شبکهها و ایستگاههای رادیویی ویژه برنامههای قرآنی، طرحهای فراگیری را نیز طی سالیان اخیر برگزار کرده است که از این میان میتوان به برگزاری طرح فراگیر پایههای زندگی به مدت ۹ دوره از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۷ اشاره کرد، همچنین برگزاری طرح ملی قرآنی ۱۴۴۱ به مدت ۱۱ سال از دیگر برنامهها و طرحهای فراگیر رسانه ملی با هدف تبیین و نشر معارف قرآنی است.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با بیان اینکه مهمترین دستاورد رسانه ملی در حوزه قرآنی تهیه بیش از ۴۵ هزار فایل صوتی و تصویری در حوزه قرآن کریم بهعنوان بزرگترین میراث قرآنی جهان اسلام است، گفت: تاسیس بزرگترین آرشیو صوتی متشکل از ۲۰ هزار قطعه تلاوت در رادیو قرآن و همچنین بانک صوتی و تصویری متشکل از ۲۵ هزار قطعه در شبکه قرآن از بزرگترین میراث قرآنی جهان اسلام است که به همت رسانه ملی جمعآوری شده و شاید مهمترین و اصلیترین دستاورد صدا و سیما در حوزه نشر و تبیین معارف قرآنی جمعآوری این قطعات قرآنی است.
محمدزاده یادآور شد: پخش هزاران ساعت برنامههای مختلف در حوزه معارف و تلاوت قرآن، تفسیر علوم قرآنی، اطلاعرسانی نغمات، مسابقات، محافل و ارتقای کیفی آنها از جمله دستاوردهای ۴۰ ساله رسانه ملی است.
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