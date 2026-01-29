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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

وزیر دادگستری:

اغتشاشات دی‌ماه حاصل دسیسه و برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان نظام است

اغتشاشات دی‌ماه حاصل دسیسه و برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان نظام است

وزیر دادگستری، اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ را حاصل دسیسه و برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان نظام و مردم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در منزل بسیجی شهید مصطفی ابوفاضلی، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دادگستری به همراه مهران مهدی‌پور مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در دیدار با والدین، برادر و همسر شهید مصطفی ابوفاضلی از بسیجیان شهید شده در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهید و شهدای مدافع امنیت کشور ادای احترام کردند.

رحیمی، اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ را حاصل دسیسه و برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان نظام و مردم عنوان کرد و افزود: حضور سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های معاند در وقایع اخیر به وضوح قابل درک و مشاهده بود، نوع رخدادها، مسلح کردن مهاجمین به انواع سلاح سرد و گرم، حجم و گستردگی خسارات و هدفمند بودن آنها در کنار تلاش حداکثری برای کشته‌سازی و افزایش شمار جانباختگان این وقایع نشان داد، دشمنان ملت همه تلاش خود را به کار گرفته بودند تا اصل و ریشه این نظام و کشور را مورد آسیب قرار دهند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: هرچند مدیریت مسئولین و تلاش ارزشمند نیروهای انتظامی و امنیتی برنامه‌ریزی بلندمدت دشمنان را نقش بر آب کرد اما جان‌های عزیز و بی‌گناه زنان و کودکان و جوانانی که در این وقایع از دست رفت و خسارات هنگفت مادی و معنوی ایجاد شده حقیقتا موجب تاسف و ناراحتی است.

رحیمی با ادای احترام به همه شهدای حافظ امنیت، برای والدین، همسر و بستگان شهید مصطفی ابوفاضلی آرزوی صبر و بردباری و برای این شهید گرانقدر از خداوند منان علوّ درجات مسالت کرد.

کد مطلب 6734593

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