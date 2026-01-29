به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در منزل بسیجی شهید مصطفی ابوفاضلی، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دادگستری به همراه مهران مهدی‌پور مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در دیدار با والدین، برادر و همسر شهید مصطفی ابوفاضلی از بسیجیان شهید شده در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهید و شهدای مدافع امنیت کشور ادای احترام کردند.

رحیمی، اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ را حاصل دسیسه و برنامه‌ریزی چند ساله دشمنان نظام و مردم عنوان کرد و افزود: حضور سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های معاند در وقایع اخیر به وضوح قابل درک و مشاهده بود، نوع رخدادها، مسلح کردن مهاجمین به انواع سلاح سرد و گرم، حجم و گستردگی خسارات و هدفمند بودن آنها در کنار تلاش حداکثری برای کشته‌سازی و افزایش شمار جانباختگان این وقایع نشان داد، دشمنان ملت همه تلاش خود را به کار گرفته بودند تا اصل و ریشه این نظام و کشور را مورد آسیب قرار دهند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: هرچند مدیریت مسئولین و تلاش ارزشمند نیروهای انتظامی و امنیتی برنامه‌ریزی بلندمدت دشمنان را نقش بر آب کرد اما جان‌های عزیز و بی‌گناه زنان و کودکان و جوانانی که در این وقایع از دست رفت و خسارات هنگفت مادی و معنوی ایجاد شده حقیقتا موجب تاسف و ناراحتی است.

رحیمی با ادای احترام به همه شهدای حافظ امنیت، برای والدین، همسر و بستگان شهید مصطفی ابوفاضلی آرزوی صبر و بردباری و برای این شهید گرانقدر از خداوند منان علوّ درجات مسالت کرد.