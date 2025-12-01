تمسک مسئولان و مردم به قرآن شرط عبور از خسران و شکست اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد فاضل‌لنکرانی پیش از ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش‌های معارف قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه که در سالن همایش آستان مقدس امامزاده سیدعلی (ع) قم برگزار شد، بیان کرد: یکی از برکات بزرگ نظام و انقلاب اسلامی، ظهور و حضور گسترده قرآن کریم در عرصه جامعه است.



وی افزود: نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز به صحنه آمدند، اما جایگاه و سهم قرآن قابل مقایسه با هیچ کتاب دیگری نیست و پس از انقلاب شاهد توجه حداکثری به آموزه‌های قرآنی و معارف بلند آن بوده‌ایم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه قرآن نباید تنها به کتابی برای قرائت محدود شود، گفت: اگر مسئولان، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه از حقیقت قرآن فاصله داشته باشند، جامعه دچار خسران و شکست جبران‌ناپذیر خواهد شد.



وی به آیه ۱۲۱ سوره بقره اشاره کرد و افزود: کسانی که کتاب آسمانی را به حق تلاوت می‌کنند اهل ایمان هستند و کسانی که از آن روی برمی‌گردانند، زیانکارند.



آیت الله فاضل‌لنکرانی خاطرنشان کرد: قرآن جامع تمامی علوم و اخبار است و تمامی رموز هدایت انسان را در خود جای داده است؛ بنابراین شرط تکامل بشر انس با قرآن است و هدایت انسان‌ها بدون تمسک به این کتاب امکان‌پذیر نیست.



وی ادامه داد: تلاوت قرآن انسان را متخلق به اسماً و صفات الهی می‌کند و صرف قرائت ظاهری کفایت نمی‌کند، بلکه باید حقیقت واژگان قرآن در جان و روح انسان رسوخ کند تا انسان کلید هدایت را بیابد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: قرآن از حکیم مطلق آمده و سراسر نور و معجزه است، اما متأسفانه اطلاع جامعه و حتی نخبگان از مفاهیم حقیقی آن اندک است؛ در حالی که تمسک و تبعیت از قرآن، حقی بر گردن همه ماست.



وی با استناد به آیه ۱۷۰ سوره اعراف بیان کرد: تنها راه اصلاح جامعه، تمسک به قرآن و اقامه نماز است و این وظیفه بر عهده مسئولان و اقشار مختلف جامعه قرار دارد.



آیت‌الله فاضل‌لنکرانی افزود: پرسشی که باید مطرح شود این است که جامعه و مسئولان تاکنون چه اقداماتی برای انس با قرآن انجام داده‌اند و تا چه اندازه خود را با آموزه‌های آن مأنوس کرده‌اند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: مسئولان سازمان‌های اوقاف، تبلیغات و ارشاد باید آیات قرآن را متناسب با نیاز هر بخش جامعه تفکیک و اطلاع‌رسانی کنند. تمسک به قرآن باید در صحنه‌های عمومی مانند بازارها و میادین شهری نیز مشاهده شود و مدیران و مسئولان باید پیشرو این مسیر باشند، زیرا اداره جامعه صرفاً با عقل و ذهن امکان‌پذیر نیست و بدون انس با قرآن راه به خطا می‌رود.



وی افزود: در همه ابعاد زندگی، انسان باید با قرآن و اهل بیت (ع) مأنوس باشد و به منبع علم الهی دست یابد.



آیت‌الله فاضل‌لنکرانی گفت: ادعیه معصومین جلوه‌ای از حقیقت خداوند است و انس با آن‌ها برای زندگی فردی و اجتماعی ضروری است تا پاکی قلب و روح تضمین شود.