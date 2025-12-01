به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ شکراله کدیوریان سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از موفقیت کارآگاهان این پلیس در شناسایی و دستگیری یک جاعل و کلاهبردار طلاجات در بازار زرگرهای کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فردی با سوءاستفاده از اعتماد کسبه و خریداران، اقدام به فروش طلاهای آبشده با انگ و مهر جعلی می‌کند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به ایجاد خسارت مالی برای چندین نفر از شهروندان و نگرانی فعالان بازار طلا، گفت: انتشار این موارد باعث خدشه در امنیت و آرامش بازار زرگرها شده بود و پلیس با حساسیت کامل برای کشف حقیقت و برخورد قانونی وارد عمل شد.

سرهنگ کدیوریان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی، بررسی ردپاهای موجود و گشت‌زنی‌های نامحسوس در محدوده بازار زرگرها، موفق شدند هویت فرد جاعل را شناسایی کنند. وی افزود: مأموران پس از تکمیل بررسی‌ها و کسب اطلاعات لازم، در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان با اشاره به اعترافات صریح متهم گفت: فرد دستگیرشده پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به جعل و دستکاری عیار طلاجات و زیورآلات و همچنین کلاهبرداری از افراد ناآگاه اعتراف کرد. او همچنین اذعان داشت که در این اقدامات مجرمانه، با همکاری یک خانم فعالیت می‌کرده است.

سرهنگ کدیوریان در پایان از دستگیری همدست زن این فرد نیز خبر داد و تصریح کرد: هر دو متهم با تشکیل پرونده قضائی، به دادسرا اعزام شده و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند. وی تأکید کرد: پلیس آگاهی استان کرمانشاه با جدیت با افرادی که امنیت اقتصادی مردم را به خطر می‌اندازند برخورد کرده و اجازه اخلال در آرامش بازارهای مهم استان را نخواهد داد.