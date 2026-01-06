به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، این مجموعه در ماه دی میزبان ۱۰ نمایش به کارگردانی سجاد افشاریان، حورا کیان، هومان سلیمانی، مسعود احمدی، محمد واحدی، فرید قادرپناه، سینا فاتحی، میلاد اردوبادی و صادق کریمی خواهد بود.
نمایش «بک تو بلک» به نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان و با بازی سجاد افشاریان، نیکو بستانی و مهدی زندیه به اجرای خود در سالن شماره ۱ ادامه خواهد داد.
نمایش «بک تو بلک» از شهریور ۱۴۰۴ اجرای خود را شروع کرده و با بیش از ۱۵۰ اجرا در مجموعه تئاتر لبخند، میزبان تماشاگران است.
نمایش «خرس» به نویسندگی و کارگردانی حورا کیان و با بازی پانیذ افتخاری، لیینا الیاسی، داراب داداشزاده و ثنا کریمی در سالن شماره ۲ ساعت ۱۸ روی صحنه میرود. تهیهکنندگان این نمایش امیرحسین نوروزبیگی و محمدرضا نوری هستند.
نمایش «خیتانوس» به نویسندگی و کارگردانی هومان سلیمانی فرد، تهیهکنندگی نادر سلیمانی و با بازی محمدرضا داودی، یوسف رحیموند، مهدی طایفه عباسی، علی البرزی، پارسا سمیرکرم، وحید شیرمحمدی، تانیا بیات، حسین موحدی و علی کرمانی از دیگر نمایشهاییست که در سالن شماره ۲ اجرا میشود.
و همچنین نمایش «جیرهبندی پر خروس برای سوگواری» به نویسندگی علی نرگسنژاد، کارگردانی مسعود احمدی و تهیهکنندگی محمد ذوالفقاری در سالن شماره ۲، ساعت ۲۱ روی صحنه میرود. قدسی شریعتی، نسیم عظیمی و مسعود احمدی بازیگران این نمایش هستند.
نمایش «هرجا آب هست، ویرانیست» به نویسندگی محمد واحدی و محمد نوروزی فرسنگی، کارگردانی محمد واحدی و تهیهکنندگی انوشه زاهدی از ۱۶ دی اجرای خود در سالن شماره ۳ آغار خواهد کرد. بازیگران این نمایش علی عامل هاشمی، محمد نوروزی فرسنگی و هادی عامل هستند.
نمایش «درخت شیشهای آلما» به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه و با بازی کاوه مرحمتی، آذین نظری، ملودی آرامنیا، کامیار دریاکناری و سحر خرمنژاد از ۱۷ دی ماه در سالن شماره ۳ میزبان تماشاگران خود خواهد بود.
همچنین نمایش «دمنوش آویشن» که از ۲۹ آذر میزبان تماشاگران خود بوده است به اجرای خود در سالن شماره ۳ ادامه خواهد داد. این نمایش فقط در روزهای شنبه ساعت ۲۰ به روی صحنه خواهد رفت. محمود حیدری نویسنده و کارگردان این نمایش است. همچنین احمدرضا بحری، محمد قائدنیا، معین خدیوی، محمد محسن شفیعی، اکبر سلمانی الهدادی، کاوه فرجادمنش، مهیار پوربابایی و سحر آقاسی گروه بازیگران این نمایش هستند.
و در سالن شماره ۴ نیز نمایش «گردن» با نویسندگی و کارگردانی سینا فاتحی از ۲۱ دی ساعت ۱۹ میزبان تماشاگران خواهد بود. بازیگران این نمایش سینا امانزاده، مهرشاد خدادادی و محسن لبافی هستند.
همچنین نمایش «خروسخون» با نویسندگی و کارگردانی میلاد اردوبادی، تهیهکنندگی سجاد افشاریان و با بازی میلاد معیری، مرتضی درویشزاده، نیما خطیب شاد، پریسا صبورینژاد، نیلوفر فتاحی، آیلی شرفی، آهو شفیعی و بهراد سلاحورزی از ۲۱ دی اجرای خود را در سالن شماره ۴ آغاز خواهد کرد.
نمایش «فردا» نیز از ۱۰ دی ماه اجرای خود را در پلاتو شماره ۳ آغاز کرده است. صادق کریمی نویسنده و کارگردان این نمایش است و رحیم مهراندیش، سروش برجکی و علیرضا رسولزاده بازیگران آن هستند.
نظر شما