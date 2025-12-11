بازیگران «عچق» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «عچق» (علاقه‌ چندم قلبی) نوشته‌ موری شیسگال به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از ۲۰ آذر در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

سروش جمشیدی، کاوه مرحمتی و فرزانه سهیلی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

«عچق» با نام اصلی «luv» به ترجمه‌ شهرام زرگر، یک کمدی آمریکایی با مولفه‌های کمدی ابزورد است که در ۲ پرده به یک مثلث عشقی متفاوت می‌پردازد.

در این اثر بابک کیوانی آهنگساز و طراح صدا، سعید یزدانی طراح صحنه، تینا بخشی طراح گریم، سرور ماندی طراح لباس، صادق زرجویان عکاس، گرافیست و ختن تهرانی تبلیغات حضور دارند.

نمایش «عچق» از پنج‌شنبه ۲۰ آذر، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره سه مجموعه تئاتر لبخند، روی صحنه می‌رود.

علاقمندان به تماشای این اثر می‌توانند از طریق سایت تیوال و گیشه تئاتر لبخند، اقدام به خرید بلیت کنند.