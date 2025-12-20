از «کماژ» تا «دمنوش آویشن» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، از نیمه دوم آذر ۵ نمایش «از اینکه نمیرم می‌ترسم»، «عچق»، «دمنوش آویشن»، «کماژ» و «خرگوش» به فهرست اجراهای این مجموعه اضافه شده است.

نمایش «خرگوش» به نویسندگی محمدعلی فمی تفرشی، کارگردانی مجید آهنگران و تهیه کنندگی پویان حاجی علیخانی از ۲۰ آذر در سالن شماره ۲ میزبان تماشاگران است.

بازیگران این نمایش شیده غفاریان، مجید آهنگران و امیر رمضانی هستند.

همچنین نمایش «از اینکه نمیرم می‌ترسم» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی و بازی سپهر زمانی، میلاد فرج‌زاده، روژینا ابراهیمی، نیکو پشوتن و سوگند دیانی از ۲۴ آذر اجرای خود را در سالن شماره ۲ آغاز کرده است.

نمایش «عچق» نوشته موری شیسگال با ترجمه شهرام زرگر و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از ۲۰ آذر در سالن شماره ۳ میزبان تماشاگران است.

سروش جمشیدی، کاوه مرحمتی و فرزانه سهیلی بازیگران این نمایش هستند.

همچنین نمایش «دمنوش آویشن» از ۲۹ آذر میزبان تماشاگران خواهد بود. این نمایش فقط در روزهای شنبه ساعت ۲۰ روی صحنه می‌رود.

محمود حیدری نویسنده و کارگردان این نمایش است. همچنین احمدرضا بحری، محمد قائدنیا، معین خدیوی، محمد محسن شفیعی، اکبر سلمانی اله‌دادی، کاوه فرجادمنش، مهیار پوربابایی و سحر آقاسی گروه بازیگران این نمایش هستند.

همچنین نمایش «کماژ» با طراحی و کارگردانی سعید داخ، تهیه‌کنندگی محیا لطیفی و با بازی آناهید ادبی، سلاله ارغوان، اسماً اسدی، گلبرگ بکازاده، هستی بیاتی، میلاد پرموزه، فرشید پور ایمانی، شبنم جعفرپیشه، مهرداد حسین پور، حسین حیدری، حسین خوشحال، اشکان سرمد، سنا سلطانی، سارا شهابی نژاد، حانیه صفایی، مریم عالی، امین فقیه، محیا لطیفی و مهبد قناعت پیشه از ۲۳ آذر در سالن شماره ۴ اجرای خود را آغاز کرده است.

همچنین در همین سالن نمایش «شاواسانا» به مدت ۱۰ شب روی صحنه رفت و اجراها خود را در روز جمعه به اتمام رساند.