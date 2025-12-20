معرفی آثار پذیرفته شده بخش مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی؛ ۹۲ هنرمند با ۲۹۱ اثر در بخش مسابقه پوستر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت کردند. از میان این آثار در نهایت ۶۰ اثر از ۳۴ هنرمند به مرحله نهایی داوری راه یافت که از این تعداد ۸ هنرمند از تهران و ۲۶ هنرمند از دیگر شهرهای کشور حضور دارند.

آثار راه یافته به بخش نهایی علاوه بر این‌که در قالب کتاب چاپ می‌شوند، در دو نمایشگاه در شهرهای کرمان و تهران در منظر دید عموم علاقه مندان قرارخواهند گرفت.

مدیریت این بخش از جشنواره به عهده اشکان قازانچایی بوده و ابراهیم حقیقی، جواد آتشباری و مهدی دوایی داوری آثار رسیده در این دوره از جشنواره را برعهده داشتند.

براساس این گزارش، اسامی ۳۴ هنرمند طراح گرافیک و تعداد آثار منتخبشان به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

۱. ایمان ارضی( ۱ اثر) از شهر تهران

۲. مهدی اسدی تبار( ۳ اثر) از شهر کرمانشاه

۳. کیانا آهنگرانی فراهانی ( ۱ اثر) از شهر تهران

۴. علی بوستانی (۱ اثر) از شهر کرج

۵. مهران پندار (۲ اثر) از شهر میناب

۶. مهدی جعفری( ۱ اثر) از شهر کرمان

۷. رسول حق جو( ۴ اثر) از شهر اهواز

۸. امیر رضا حقانی ( ۱ اثر) از شهر مشهد

۹. امیر پارسا حق پرست( ۱ اثر) از شهر تهران

۱۰. علیرضا دربانی ( ۱ اثر) از شهر تهران

۱۱. یونس دهقانی ( ۴ اثر) از شهر میناب

۱۲. فاطمه ذبیحی (۱ اثر) از شهر کرمان

۱۳. وحید رزاقی مقدم (۱ اثر) از شهر کاشان

۱۴. قاسم رشیدی ده صحرایی ( ۱ اثر) از شهر خانمیرزا

۱۵. کیمیا ساری (۱ اثر) از شهر تهران

۱۶. رضا شفیعی (۴ اثر) از شهر اردبیل

۱۷. شهریار صادق حسنی (۱ اثر) از شهر لاهیجان

۱۸. محمد رضا صادقی ( ۱اثر) از شهر مشهد

۱۹. پیمان طاهری پور ( ۲ اثر) از شهر اهواز

۲۰. امیر حسین عبادیان دهکردی ( ۲ اثر) از شهر شیراز

۲۱. امین علی نیا ( ۲ اثر) از شهر قزوین

۲۲. جواد علیخوئیان (۱ اثر) از شهر مشهد

۲۳. پروین فتح اللهی ( ۱ اثر) از شهر اردبیل

۲۴. حامد فرهی ( ۳ اثر) از شهر مشهد

۲۵. وحید فنودی (۲ اثر) از شهر بیرجند

۲۶. یاسر قادر – شیدا فلاحی (۳ اثر) از شهر ارومیه

۲۷. محمد مهدی کشوری (۱ اثر) از شهر دشتی – شهرکاکی

۲۸. رسول کمالی دولت آبادی (۱ اثر) از شهر اصفهان

۲۹. عسل مدالیان ( ۱ اثر) از شهر مشهد

۳۰. میثم میرزائی ( ۳ اثر) از شهر تهران

۳۱. میثم نامدار ( ۳ اثر) از شهر کرج

۳۲. سجاد نجفی ( ۲ اثر) از شهر تهران

۳۳. مصطفی نیک روان ( ۱ اثر) از شهر بافت

۳۴. آرش وکیل زاده ( ۲ اثر) از شهر تهران

چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بهمن ماه امسال به دبیری وحید فخر موسوی برگزار می‌شود.