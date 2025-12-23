  1. هنر
معرفی هیئت انتخاب آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتر استانی

هیئت انتخاب آثار برگزیده جشنواره‌های استانی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با توجه به جایگاه ارزنده هنرمندان تئاتر استانها در تئاتر کشور و به جهت ایجاد بستری برای تبادل نظر و انتقال تجارب هنرمندان همایش «از صحنه تا قاب تصویر» با مشارکت دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر، هماهنگی تئاتر استانهای اداره کل هنرهای نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و انجمن هنرهای نمایشی کرمانشاه برگزار می شود، بر همین اساس هیات انتخاب آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتر استانی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

بر این اساس گیلدا حمیدی، ابراهیم پشت‌کوهی، مجید رحمتی، نصرت الله مسعودی و اتابک نادری هیئت انتخاب این بخش از جشنواره هستند.

گیلدا حمیدی، بازیگر دوبلور و گوینده علاوه بر بازی در آثار سینمایی و تلویزیونی در نمایش‌هایی چون قصه شهر فرنگ شهر ما، طپانچه خانم، سونات شب، باغ آلبالو، هیچ چیز جدی نیست، غلامرضا لبخندی، فردریک و روال عادی به ایفای نقش پرداخته است.

طبق اعلام دبیرخانه، ۶۱ اثر در بخش صحنه‌ای همایش کارگردانان آثار برگزیده جشنواره‌های استانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۱۴ اثر برتر به چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا خواهند کرد.

این همایش به پاسداشت اهمیت و حضور پررنگ هنرمندان شهرستان‌ها و قدردانی از این سرمایه‌های اصلی تئاتر کشور از یکم تا هفتم دی ماه در شهر کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

فرزان دلفانی، مدیر بخش استان‌های چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مدیریت و محمدرضا درند مدیریت اجرایی این همایش را بر عهده دارد.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.

