اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات قم سوگند یاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان، و اسمعیل جعفری، معاون قضائی رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، ۱۴ نفر به عنوان اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان قم برای مدت دو سال سوگند یاد کردند و احکام خود را دریافت کردند.

رئیس کل دادگستری استان قم در این جلسه با بیان اینکه اعضای هیئت منصفه مطبوعات از بین افراد مورد اعتماد عمومی و از گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب می‌شوند، توضیح داد: این گروه‌ها شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان هستند.

وی افزود: با رأی اکثریت هیأت پنج نفره متشکل از رئیس کل دادگستری، نماینده امام جمعه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای شهر قم، این ۱۴ نفر از میان گزینه‌های معرفی شده انتخاب شدند.

رئیس شورای قضائی استان قم یادآور شد که اسامی اعضای انتخاب‌شده به نماینده رئیس قوه قضائیه در امور هیئت‌های منصفه مطبوعات کشور ارسال و پس از صدور و ابلاغ رسمی، امروز احکام آن‌ها اعطا شد. وی تأکید کرد که مدت اعتبار این ابلاغ دو سال است و اعضا علاوه بر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، در دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی نیز حضور خواهند داشت.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان قم به شرح زیر هستند:

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی (اساتید)

سیدحسن عادلی (پزشکان)

سیدجواد دلاوری (مهندسان)

داود شمس (بسیجیان)

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مشرف (روحانیون)

سیدمهدی حسینی (هنرمندان)

عباس شیری (کارگران)

داود کریمی مرید (کارمندان)

مجتبی قانونی (اصناف)

ابراهیم دلشاد معارف (وکلای دادگستری)

فخرالدین یوسف‌پور (روزنامه‌نگاران)

مهدی بهشتیان (دبیران / معلمان)

علی مؤمن (کشاورزان)

روح‌الله امینی (نویسندگان)

با قرائت سوگندنامه و دریافت حکم از رئیس کل دادگستری، هیئت منصفه مطبوعات استان قم فعالیت رسمی خود را در دوره جدید آغاز کرد.