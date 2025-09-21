جشن خانوادگی خبرنگاران قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن خانوادگی اعضای خانه مطبوعات استان قم به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار و در ایام سالگرد ورود تاریخی حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم برگزار شد که با استقبال گسترده اهالی رسانه همراه بود و در فضایی صمیمی، مجموعهای از برنامههای تفریحی، ورزشی و فرهنگی برای خانوادهها تدارک دیده شد.
برپایی غرفههای متنوع نقاشی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان، اجرای بازیهای فکری و ورزشی، نقاشی صورت کودکان، غرفههای مشاوره سلامت و تغذیه، همچنین غرفه عکس یادگاری خانوادگی از جمله بخشهای پرطرفدار این جشن بود.
از دیگر برنامههای جشن میتوان به اجرای ورزشکاران نوجوان زورخانهای اشاره کرد که با نمایش آئینهای پهلوانی، فضایی پرشور در جمع شرکتکنندگان ایجاد کردند.
پذیرایی از مهمانان با چای، شربت، شیرینی، بستنی، هندوانه، بلال، پشمک، آش، تخمه، پاپکورن و غذا نیز رنگ و بوی ویژهای به این دورهمی خانوادگی بخشید.
با توجه به تقارن روز خبرنگار امسال با ایام عزاداری امام حسین (ع) و اربعین حسینی هیئت مدیره خانه مطبوعات قم تصمیم گرفت برگزاری این جشن به بعد از ماه صفر موکول شود تا مراسمی در فضایی شاد و خانوادگی برگزار شود.
شایان ذکر است، خانه مطبوعات استان قم به مناسبت روز خبرنگار از ابتدای ماه ربیعالاول الاول برنامههایی را در بیش از ۱۰ رویداد مختلف تدارک دیده که از جمله آن میتوان به غبارروبی حرم مطهر حضرت معصومه (س)، غبارروبی گلزار شهدای علیبنجعفر (ع) و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، اکران خانوادگی فیلم سینمایی برای خبرنگاران، اختصاص سانس استخر ویژه اعضا، برنامه آموزش رشته قایقرانی، برگزاری مسابقات خانوادگی تیراندازی و مینیگلف و همچنین برپایی سمینار آموزشی تقویت و توسعه ذهن و خبرنگاری با هوش مصنوعی را اشاره کرد.
