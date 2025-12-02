خبرنگاران قم به تماشای «بچه مردم» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای خانه مطبوعات استان قم به همراه خانواده خود در سالن شماره یک پردیس سینمایی بازار شهر به تماشای فیلم «بچه مردم» نشستند.

در این برنامه فرهنگی که به همت خانه مطبوعات استان قم برگزار شد و با استقبال اصحاب رسانه همراه بود، «بچه مردم» نخستین ساخته بلند سینمایی محمود کریمی به نمایش درآمد و در پایان اکران مورد تشویق خبرنگاران قرار گرفت.

«بچه مردم» به عنوان اثری خوش‌ساخت که با تمرکز روی زندگی کودکان پرورشگاهی و احساسات و عواطف آنها ساخته شده و در عین تلخی، پر از موقعیت‌های شیرین و نوستالژیک است، سال گذشته یکی از شگفتی‌سازان چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر بود که با نامزدی در ۱۴ رشته، رکورددار نامزدی یک فیلم در تاریخ جشنواره فجر شد و سه سیمرغ بلورین بهترین کارگردان اول، فیلمنامه و تدوین را شکار کرد.

این فیلم که به اهتمام یوسف اصلانی و مؤسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) تولید شده، در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان نیز موفق به کسب پروانه زرین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین دستاورد فنی شد.

فیلم سینمایی «بچه مردم» روایتگر زندگی چند نوجوانان پرورشگاهی است که هر کدام به دنبال هویت و سرنوشت خود رفته و مسیر زندگیشان را پیدا می‌کنند.

در این فیلم امیدبخش که با تحسین منتقدان و مخاطبان همراه بوده، گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سیدجواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع و همچنین ۴ نوجوان این فیلم؛ مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی نقش‌آفرینی می‌کنند.

«بچه مردم» این روزها در بهترین سینماهای سراسر کشور در حال اکران است و علاقه‌مندان می‌توانند به تماشای این فیلم بنشینند.