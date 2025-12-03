به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سادات پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته زن گفت: برنامههای این هفته بر اساس زمانبندی مشخص و با مشارکت گسترده بانوان بهویژه کارکنان دستگاههای اجرایی استان برگزار خواهد شد که غبارروبی مزار شهدای بانو، تجلیل از بانوان فرهیخته و تببین نقش مادر از اهم این اقدامات است.
وی با تأکید بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در اسلام، الگوگیری زنان ایران اسلامی از سیره و سبک زندگی آن حضرت را ضروری دانست و گفت: در قرآن کریم و سخنان پیامبر اعظم (ص) بارها بر تکریم مقام زن و مادر تأکید شده و جامعه باید نسبت به این جایگاه ادای احترام کند.
حجت الاسلام سادات حضور بانوان در عرصههای اجتماعی را ضروری عنوان کرد و افزود: زنان ایران اسلامی، بهویژه بانوان انقلابی کردستان، باید همچون گذشته با بصیرت و هوشیاری در صحنههای اجتماعی و سیاسی، از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نگاه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی به جایگاه زن اظهار کرد: پس از انقلاب، الگوی زن مسلمان بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شده که میتواند منشور جهانی برای تبیین ارزش زن، نقش مادری و مسئولیتهای اجتماعی او باشد.
حجتالاسلام والمسلمین سادات جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی را امتداد مسیر حضرت زهرا (س) دانست و افزود: الگوی زن مسلمان امروزی، الگویی که زن را دارای منزلت و نقش اجتماعی میکند و در عین حال، بر نقش مادری و همسری او تأکید دارد.
وی تصریح کرد: نقش زن در این الگو از خانواده آغاز و تا جامعهسازی، نظامسازی، تمدنسازی و در نهایت تاریخسازی ادامه مییابد.
