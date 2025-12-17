لهونی: زنان کردستان در متن توسعه استان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته زن و روز مادر که با حضور جمعی از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و اجتماعی و مسئولان استانی برگزار شد، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی جایگاه واقعی زن در جامعه اسلامی و ایرانی دانست.
وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی جامع برای زنان در عرصههای مختلف زندگی است، اظهار کرد: این الگو یادآور کرامت انسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی، اخلاق، استقامت و نقشآفرینی مؤثر در خانواده و اجتماع است؛ ویژگیهایی که زنان ایرانی و بهویژه زنان کردستان بهخوبی آن را در عمل به نمایش گذاشتهاند.
استاندار کردستان با قدردانی از حضور و تلاش بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی، فعالان حوزه فرهنگ و اجتماع و همچنین زنان خانهدار، افزود: بانوان خانهدار اگرچه کمتر در مراسم رسمی مورد تقدیر قرار میگیرند، اما نقش بنیادین و بیبدیلی در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده دارند و شایسته بیشترین احترام و توجه هستند.
لهونی با تأکید بر اینکه کردستان سرزمینی ریشهدار در فرهنگ، ادب و تاریخ است، گفت: در طول تاریخ این استان، زنان همواره نقشآفرین بودهاند و هیچگاه در حاشیه قرار نداشتهاند. چه در گذشته و چه در تاریخ معاصر، زنان تأثیرگذار و شاخصی از این دیار برخاستهاند و امروز نیز بانوان توانمند کردستانی در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی حضوری فعال دارند.
وی بر ضرورت عبور از نگاه شعاری به تکریم زنان تأکید کرد و ادامه داد: تکریم واقعی زنان زمانی محقق میشود که رنجها، دغدغهها و مسئولیتهای چندگانه آنان دیده شود و این نگاه به سیاستگذاریهای عادلانه و حمایتگر تبدیل شود.
استاندار کردستان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به جایگاه زنان تصریح کرد: دولت پزشکیان نگاه ویژهای به استفاده از ظرفیت بانوان دارد و این رویکرد در استان کردستان نیز از نخستین روزهای آغاز مسئولیت دنبال شده است؛ بهگونهای که نخستین حکم صادره دولت چهاردهم در استان، به انتصاب یک بانوی شایسته کردستانی در سمت فرماندار اختصاص یافت.
لهونی افزود: این اقدام پیامی روشن به زنان توانمند استان بود مبنی بر اینکه مدیریت استان به توانایی، شایستگی و ظرفیت بانوان اعتقاد راسخ دارد و این مسیر بهصورت جدی ادامه خواهد یافت.
وی به دیگر اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از بانوان اشاره کرد و گفت: کاهش ساعت کاری بانوان دارای فرزند خردسال، امکان دورکاری در روزهای پنجشنبه، اجرای تسهیلات قانونی مغفولمانده و همچنین انتصاب بانوان در مسئولیتهای مهمی همچون ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان و برخی سمتهای مدیریتی، از جمله گامهای عملی در این مسیر بوده است.
استاندار کردستان با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد مدیریت بحران استان بیان کرد: در زمان تعطیلی مدارس، برای رفاه خانوادهها و بهویژه بانوان دارای فرزند دانشآموز یا خردسال، امکان دورکاری پیشبینی شده تا دغدغههای آنان کاهش یابد.
لهونی با تأکید بر اینکه این اقدامات آغاز یک مسیر است، خاطرنشان کرد: شایستگی و لیاقت زنان استان بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و قطعاً در آینده شاهد انتصابهای بیشتری از بانوان توانمند کردستانی در مسئولیتهای مدیریتی خواهیم بود.
وی در پایان با تبریک مجدد هفته زن و روز مادر به تمامی بانوان استان کردستان، اظهار کرد: حضور مؤثر، دقیق و مسئولانه زنان در خانواده و جامعه نقش مهمی در توسعه پایدار استان دارد و مدیریت استان در چارچوب قانون و اختیارات، تمام تلاش خود را برای فراهمسازی شرایط بهتر و کاهش دغدغههای بانوان به کار خواهد گرفت.
نظر شما