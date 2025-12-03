تایروف: مدیریت آب کشاورزی راه احیای دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ تایروف پیش از ظهر چهارشنبه در در پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه، به اجرای برنامههای مشترک با فائو با بیان اینکه در سالهای اخیر بارش کاهش یافته و دما افزایش یافته است، بنابراین مصرف آب در کشاورزی بیشتر شده است، افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه است.
وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژیهای مؤثر و بهصرفه، به ویژه در کشاورزی کوچک، تنها راهکار عملی برای کاهش فشار بر منابع آب است، ادامه داد: فناوریهایی وجود دارند که میتوانند مصرف آب در کشاورزی را کاهش دهند و این فناوریها در ایران نیز قابل دسترسی هستند.
تایروف با بیان اینکه همکاری دوطرفه علمی و عملی میان ایران و سایر کشورها برای پایدار برای کشاورزی کمآب و حفاظت از دریاچه ارومیه باید مدنظر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: این تجربه نه تنها به ایران، بلکه به سایر کشورهای درگیر مشکلات آب نیز کمک خواهد کرد.
نماینده فائو در ایران با اشاره به کاهش بارشها و افزایش دما طی ۶ سال گذشته در ایران، گفت: استفاده از فناوریهای نوین میتواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد که کمک بزرگی به ویژه به احیای دریاچه ارومیه است و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.
تایروف اضافه کرد: باید با استفاده از فناوریهای نوین و استفاده از آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش داد، عنوان کرد: سازمان ما در کشورهای مختلف با کشاورزان کوچک و بزرگ همکاری داشته و تلاش میکنیم این تجربهها را به ایران منتقل کنیم تا متخصصان و کشاورزان بتوانند از دستاوردهای علمی و عملی برای مدیریت منابع آب و بهبود کشاورزی بهرهمند شوند.
کشت سه محصول پرآب بر سیب، یونجه و چغندر قند در آذربایجان غربی مدیریت شود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی نیز در این همایش با تاکید بر اهمیت شناسایی و مدیریت منابع آب گفت: به دلیل پیچیدگی شبکه رودخانهای و سفرههای زیرزمینی شناخت دقیق این شاکلهی پنهان، پیشنیاز تصمیمگیریهای علمی و اجرایی است.
مجید رستگاری با اشاره به کاهش بارشها در سالهای اخیر، افزود: این تغییرات بارشی، همراه با کاهش منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نیازمند مدیریت دقیق و علمی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی به تهدیدات فرونشست زمین در استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه این وضعیت در دشت سلماس بحرانی است و باید اقدامات پیشگیرانه برای حفظ پایداری منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.
رستگاری بر ضرورت تغییر الگوی کشت و جلوگیری از توسعه کشاورزی غیرکارشناسی اشاره کرد و گفت: از کشت سه محصول پرمصرف آب شامل سیب، چغندر قند و یونجه، در مناطق با محدودیت منابع آب خودداری شود.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از تکنولوژیهای ساده، ارزان و قابل استفاده روزمره گفت: وقتی فناوریهای کشاورزی توسط متخصصان آماده و در بازار عرضه شوند، پذیرش آن توسط مردم آسانتر خواهد شد و کار دولت نیز برای مدیریت منابع آب تسهیل میشود.
