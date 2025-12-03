ایمان شعار:حوضه آبریز دریاچه ارومیه تنها ۵.۱ میلیارد مترمکعب آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ایمان شعار پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه، با اشاره به عوامل خشکی دریاچه، اظهار کرد: این پدیده نتیجه ترکیبی از تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، الگوی کشت نامناسب و عدم همخوانی منابع و مصارف آب است.
وی با بیان اینکه سدها نقش داشتهاند اما تأثیر اصلی کاهش سطح آب به تغییر اقلیم، افزایش دما و الگوی مصرف آب بازمیگردد، افزود: تغییر الگوی کشت، افزایش جمعیت و مصرف آب نامتناسب از دیگر عوامل مؤثر در خشکی دریاچه هستند. در حال حاضر تنها حدود ۵.۱ میلیارد مترمکعب آب در حوضه آبریز موجود است.
ایمان شعار همچنین به وضعیت سدهای موجود اشاره کرد و گفت: اکثر سدها بین ۲۰ تا ۶۰ سال عمر دارند و زمانی که ساخته شدند کمبودی در آب وجود نداشت، اما از سال ۱۳۹۴ هیچ سد جدیدی ساخته نشده و طرحهای توسعه شبکههای آبیاری نیز متوقف شدهاند.
وی در خصوص روشهای کاهش تبخیر گفت: بررسی روشهایی مانند بادشکن، سایهبان و پنلهای خورشیدی انجام شده اما برخی توجیهپذیر نبوده و برخی امکان اجرایی نداشتهاند. همچنین در خصوص باروری ابر گفت که این روش در بهترین شرایط تنها ۵ تا ۱۰ درصد تولید باران میکند و راهکار مطمئنی نیست.
رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه تأکید کرد: احیای دریاچه ارومیه نیازمند اجرای برنامههای جامع و ترکیبی از جمله مدیریت علمی منابع آب، اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از فناوریهای کاهش تبخیر است.
