۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۵۷

رئیس پلیس آگاهی تهران:

استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است

استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره شایعات فضای مجازی مبنی بر استفاده سارقان از «طلایاب» اعلام کرد: چنین ادعایی کاملاً کذب است.

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در واکنش به شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده سارقان از دستگاه‌های طلایاب، در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را کاملاً بی‌اساس دانست و تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و این ادعاها واقعیت ندارد.

وی با اشاره به تجربه و سابقه مجرمانه بسیاری از سارقان منازل گفت: سارقان حرفه‌ای معمولاً سابقه‌دار هستند؛ دوره محکومیت خود را می‌گذرانند و پس از آزادی دوباره به این جرم روی می‌آورند، زیرا این نوع سرقت برای آن‌ها سود قابل‌توجهی دارد.

سردار ولیپور گودرزی افزود: مقابله با سرقت منزل یکی از اولویت‌های اصلی پلیس آگاهی است و به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه منازل محل مناسبی برای نگهداری طلا، سکه و اشیای قیمتی نیست، از شهروندان خواست برای جلوگیری از سرقت، اقلام ارزشمند خود را در صندوق امانات بانک‌ها نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: شاید استفاده از صندوق امانات کمی زحمت داشته باشد، اما از وقوع بسیاری از خسارت‌ها جلوگیری می‌کند. درخواست جدی ما از مردم این است که اموال قیمتی را در خانه نگه ندارند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هدف از این توصیه‌ها را افزایش سطح ایمنی منازل و کاهش انگیزه سارقان عنوان کرد و بر استمرار برخورد قاطع پلیس با باندهای سرقت تأکید کرد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جمشید نوری IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 0
      پاسخ
      رئیس پلیس ما رو ببین
    • سلام IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      همه میدونن که از طلا یاب استفاده میکنن حتی اگر ایشون تکذیب کنن
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 3
      پاسخ
      .دزد میاد خونه مردمو جارو میکنه .پلیس میگه برید مراقب باشید .زندگی خواهر زادمو بردم .هیچ به هیچ .
    • فرشید IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      دزدها آنقدر حرفه ای هستند که نیازی به طلایاب ندارند بلکه بو می کشند
      • مسعود IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        داداش گلم دزد خودش بو نمیکشه. کس دیگه ای بو میکشه و بهش آمار میده اونم میره سروقتش معمولا میگه فامیلته یا همسایه اما این روزها پای کسانی وسطه که حتی به فکرت نمیرسه
    • کارگر IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا دزد باید آزاد شود. درضمن چرا قاضی ها زحمات پلیس را بر باد می دهند.
    • سعید IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا الان منوجان ما فقط خونه های که طلا زیاد داشتند رو زدند مشخص بود باطلایاب بوده دقیق جاشون رو پیدا کردند

