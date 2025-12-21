  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

هشدار پلیس: طلا و جواهرات را در خانه نگه ندارید

شهریار- معاون فرهنگی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران هشدار داد: نگهداری طلا و جواهرات در منزل خطرناک است و استفاده از صندوق امانات بانک‌ها، امن‌ترین روش برای حفاظت از آن‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خدایاری، به شهروندان هشدار داد که نگهداری طلا و جواهرات در منزل می‌تواند موجب خطر و آسیب شود و تأکید کرد بهترین روش حفظ امنیت این دارایی‌ها، استفاده از صندوق امانات بانک‌ها است.

خدایاری در ادامه اظهار داشت: علاقه‌مندی مردم به داشتن زیورآلات، به‌ویژه در میان خانم‌ها، از قدیم مرسوم بوده و خرید طلاجات اغلب با هدف استفاده در مراسم همچون عروسی‌ها و جشن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: عدم دقت در نگهداری صحیح طلاجات و سهل‌انگاری در این زمینه، موجب وسوسه سارقان برای سرقت به عنف و سرقت از منازل به‌ویژه در ایام تعطیلات می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: حمل آسان و ارزش بالای این اموال از مهمترین انگیزه‌های سرقت است و نمایش ظاهری آنها می‌تواند تهدید بالقوه‌ای برای صاحبانشان ایجاد کند و آسیب‌های جسمی، روحی و خسارت‌های مادی و معنوی به دنبال داشته باشد.

این مقام انتظامی تأکید کرد: استفاده از صندوق امانات بانک‌ها، علاوه بر پیشگیری از ایجاد خطر و آسیب، سفری آسوده خاطر و بی‌دغدغه را برای خانواده‌ها به همراه دارد.

