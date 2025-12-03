به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه از وضع تحریم‌هایی علیه کاراکاس خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است: تحریم‌های جدید، نهادها و افراد مرتبط با ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد. امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شرکت‌های وابسته کلیدی سازمان تروریستی خارجی (FTO)، ترن د آراگوا (TdA) را که در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد، تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که همچنین ۵ شرکت وابسته کلیدی دیگر مرتبط با ترن د آراگوا و یک نهاد واقع در آمریکای جنوبی را نیز تحریم می‌کند.