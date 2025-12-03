  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: تحریم‌های جدید، نهادها و افراد مرتبط با ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه از وضع تحریم‌هایی علیه کاراکاس خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است: تحریم‌های جدید، نهادها و افراد مرتبط با ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد. امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شرکت‌های وابسته کلیدی سازمان تروریستی خارجی (FTO)، ترن د آراگوا (TdA) را که در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد، تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که همچنین ۵ شرکت وابسته کلیدی دیگر مرتبط با ترن د آراگوا و یک نهاد واقع در آمریکای جنوبی را نیز تحریم می‌کند.

    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ خیلی احمق هست خیال میکند مردم کشورش ول بکند بسپارد مفت نفتش را غارت بکنند فکر میکند مادورو هم مثل زلنسگی وحاکمان عربهاست این قدر باید بدهید آنها هم بگویند چشم
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مگر چیزی مانده تحریم نشده الان تحریم بکند

