افزایش ۱۲ درصدی ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

علی بهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه ثبت احوال در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال ۱۳۱۲ نخستین سند هویتی با عنوان شهروندی در شهر لنده ثبت و تا سال ۱۳۳۷ تمامی نیازهای ثبت وقایع حیاتی استان از طریق مأموران سیار شهرستان بهبهان انجام می‌شد.

وی افزود: در نهایت در سال ۱۳۴۲ ثبت احوال شهرستان بویراحمد به صورت مستقل در شهر یاسوج مستقر شد و فعالیت‌های ثبت احوال در استان شکل منسجم‌تری به خود گرفت.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سختی‌های فعالیت ثبت احوال در سال‌های ابتدایی، اظهار کرد: در ابتدای شکل‌گیری این سازمان، کارکنان با مراجعه حضوری به روستاها و مناطق سخت گذر، امور اسناد هویتی مردم را انجام می‌دادند و با دشواری‌های زیادی مواجه بودند، اما امروز ثبت احوال در زمره دستگاه‌های پیشرو در دولت الکترونیک قرار دارد.

واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال

وی ادامه داد: علاوه بر وظایف ذاتی، در سال‌های اخیر پروژه‌های مهمی همچون سامانه‌های «سهیم» و «هدی»، پایگاه خانوار، صدور گواهی انحصار وراثت و صدور گواهی الکترونیکی ولادت و وفات به سازمان ثبت احوال واگذار شده است.

بهور با اشاره به صدور گواهی انحصار وراثت گفت: این پروژه مهم از سوم مردادماه ۱۴۰۳ از سوی قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال محول شد که تاکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۹۰ گواهی انحصار وراثت صادر شده است.

افزایش ۱۲ درصدی طلاق در استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص‌های جمعیتی استان اشاره کرد و افزود: در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ازدواج در استان ۱۲ درصد افزایش و طلاق نیز چهار درصد کاهش داشته است.

میانگین سن مادر در فرزند آوری ۲۷ سال

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری را ۲۷.۵ سال اعلام کرد و گفت: این عدد نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است لذا در سال ۱۴۰۳ کمترین سن ثبت‌شده مادر ۱۴ سال با دو مورد و بیشترین سن ۵۳ سال بود و در سال ۱۴۰۴ نیز یک مادر ۱۴ ساله و یک مادر ۵۶ ساله به عنوان جوان‌ترین و مسن‌ترین مادران استان ثبت شده‌اند.

ثبت ۱۳۰ مورد دو قلو در استان

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۲ مورد دوقلو و سه مورد سه‌قلو در استان به ثبت رسید، بیان کرد: در هشت ماهه سال جاری نیز ۱۳۰ مورد دوقلو و سه مورد سه‌قلو متولد شده‌اند.

بیشترین اسامی دختر و پسر نام گذاری شده در استان

بهور درباره نام‌های پرطرفدار نوزادان در کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: در سال ۱۴۰۳ بیشترین نام‌های انتخابی برای پسران شامل ایهان، حسین، شاهان، آراد، ویهان، کارن، رضا، هاکان، رادمهر و هیراد و برای دختران دلوین، رستا، آوینا، هانا، نورا، نیکا، آوین، نیلا، آوا و لیانا بوده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز برای نوزادان پسر نام‌های آیهان، ویهان، شاهان، آراد، حسین، هیراد، هامین، هاکان، رضا و کارن و برای نوزادان دختر دلوین، نیلا، آوین، هانا، نورا، مهوا، رستا، لنا، پناه و آوینا بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سن ازدواج در استان، اضافه کرد: میانگین سن ازدواج در سال گذشته ۳۰ سال بود که در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ به ۲۸ سال کاهش یافته و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای مثبت از تغییر نگرش جوانان به ازدواج باشد.