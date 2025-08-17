صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت در کردستان آغاز شد

علی جوکار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، طرح صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت در سراسر کشور آغاز شده است.
وی افزود: از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۴، برای تمامی فوتهایی که در پایگاه ثبت احوال به ثبت برسد، پس از گذشت ۲۰ روز، گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست وراث صادر و از طریق سامانه ابلاغ و درگاه «سهیم» در اختیار بازماندگان قرار میگیرد.
جوکار تصریح کرد: پس از صدور گواهی، پیامک اطلاعرسانی به شماره همراه وراث و ذینفعان ارسال میشود و افراد میتوانند با مراجعه به سامانههای مربوطه، گواهی را دریافت کنند.
روند رسیدگی به اعتراضات
مدیرکل ثبت احوال کردستان با اشاره به امکان اعتراض به محتوای گواهی بیان کرد: در صورت وجود هرگونه اعتراض نسبت به تعداد وراث یا سهمالارث، افراد باید ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را در سامانه سهیم ثبت و مستندات لازم را بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: هیأت حل اختلاف ثبت احوال اعتراضات را بررسی کرده و رأی لازم صادر میشود و نتیجه رأی نیز به تمامی وراث ابلاغ خواهد شد. در صورتی که افراد همچنان به رأی صادره اعتراض داشته باشند، میتوانند ظرف ۲۰ روز از طریق دفاتر خدمات قضائی اقدام کرده و گواهی ثبت اعتراض خود را به ثبت احوال ارائه دهند.
مزایای طرح جدید
جوکار با بیان اینکه اجرای این طرح تحولی مهم در حوزه خدمات ثبتی است، افزود: حذف تشریفات اداری زمانبر، صدور الکترونیکی و قابل استناد گواهی، سرعتبخشی به فرایند صدور و ارسال مستقیم نسخهای از گواهی به دستگاههای ذیربط از مهمترین مزایای این طرح است.
به گفته وی، اطلاعات وراث و بستگان از طریق پایگاه سببی و نسبی سازمان ثبت احوال و سایر دستگاهها مانند ثبت اسناد، مراجع قضائی و سازمان مالیاتی دریافت و در محاسبه سهمالارث لحاظ میشود.
نقش شهروندان و نهادهای مرتبط
مدیرکل ثبت احوال کردستان بر اهمیت همکاری مردم و دستگاهها تأکید کرد و گفت: ثبت نام در سامانه سهیم و تکمیل دقیق اطلاعات خانوادگی از سوی شهروندان، در کنار ارسال بهموقع و برخط اطلاعات متوفیان از سوی دستگاههای ذیربط، موجب افزایش دقت و سرعت صدور گواهی خواهد شد.
نظر شما