به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد: با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، از سوم مرداد ۱۴۰۴، پس از ثبت واقعه فوت در ادارات ثبت احوال، روند صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار در سازمان ثبت احوال صورت میگیرد و پس از استعلام از دستگاههای ذیربط و با استفاده از اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور، گواهی انحصار وراثت ظرف ۲۰ روز صادر و بصورت الکترونیک به وراثت و ذینفعان ابلاغ میشود.
مطابق ساختار نوین اطلاعرسانی، گواهی صادرشده در سامانه ابلاغ به آدرس verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و همزمان، پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد و دریافتکنندگان میتوانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.
گواهی صادره حاوی اطلاعاتی از جمله نام متوفی و وراث، نسبت خانوادگی، وجود وصیتنامه رسمی و.... خواهد بود.
