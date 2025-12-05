مرتضی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ستارگان ساری در فینال لیگ برتر کشتی آزاد گفت: متأسفانه ما اسپانسری نداریم. البته ما برای یک مجموعه تبلیغات کردهایم ولی هنوز کمکی به ما نکردند و منتظر تصمیم آنها هستیم. تا این لحظه هم تیم را با پتانسیل شخصی خودم مدیریت کردهام و بچهها هم با انگیزه و خوب کشتی گرفتهاند. به لحاظ فنی، با توجه به شرایط و بضاعت موجود از کشتیگیران خودمان خیلی راضی هستم. بچهها استعداد بالایی دارند و قطعاً در فینال هم با همین بچههای با انگیزه و با استعداد میجنگیم. امیدوارم مسابقات فینال به شکلی برگزار شود که هم به کشتی کشور کمک کند و هم شور و هیجان خاصی برای هواداران ایجاد کند.
وی گفت: ما به قهرمانی فکر نمیکنیم. البته قهرمانی در لیگ لذتبخش است و میتواند خستگی از بدن آدم بیرون کند، اما چیزی که برای ما بیشتر اهمیت دارد، دیده شدن کشتیگیرانی است که به دلایل مختلف مورد توجه قرار نگرفتهاند. این کشتیگیران با حضور در میدانها میتوانند آینده کشتی کشور را بسازند. این مسئله از هر کاپ و مدالی مهمتر است. هدف اصلی ما این است که به کشتی و آینده ورزش اول کشور خدمت کنیم.
سرمربی تیم ستارگان ساری در مورد جدال با بانک شهر گفت: ما همیشه مرد مبارزهایم. از سال ۹۰ شروع کردیم و خیلی از قهرمانان بزرگ کشتی را شکست دادهایم. وقتی تیم مقابل قویتر میشود، ما بیشتر برای مبارزه آماده میشویم. البته مطمئنم که بچههای ما با تمام توان میجنگند و نتیجه خوبی خواهیم گرفت. کشتی ورزش غیرقابل پیشبینی است، اما جوانان ما انگیزه و استعداد زیادی دارند و مطمئنم که کشتیهای زیبا و جذابی برگزار خواهد شد.
قربانی در پاسخ به این سوال که امسال کیفیت لیگ کشتی چگونه بود؛ گفت: کشتیها امسال خیلی نزدیک بهم بود. بهویژه در دور رفت که نتایج ۵-۵ و امتیازهای مساوی بود که نشاندهنده کیفیت بالای رقابتها بود. اما بهنظر من در بخش کمیت تعداد تیمهای شرکتکننده باید بیشتر باشد. باید تلاش کنیم تعداد تیمهای قوی در لیگ بیشتر شود. بهجای اینکه تیمهای ضعیف داشته باشیم، باید تلاش کنیم حداقل ۸ تیم قوی داشته باشیم که رقابتها جذاب و حرفهای باشد.
وی گفت: قطعاً باید تعداد تیمهای لیگ بیشتر شود، اما این تعداد باید با کیفیت باشد. بهجای جذب اسپانسرهای یکبار مصرف، باید به باشگاههای ریشهدار توجه کنیم که سالها در لیگ حضور دارند و به کشتی کمک کردهاند. این باشگاهها باید حمایت شوند تا بتوانند اسپانسرهای مستمری جذب کنند. فقط با این روش است که میتوانیم کشتی را بیمه کنیم و آینده بهتری برای آن رقم بزنیم.
سرمربی تیم ستارگان ساری عنوان کرد: با تلاش و همت کشتیگیران و مربیان، کشتی ایران آینده روشنی خواهد داشت. اگر به جوانان توجه کنیم و فرصتی برای درخشش آنها فراهم کنیم، مطمئناً کشتی ایران در سطح جهانی حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
نظر شما