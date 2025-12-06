سهمیه قهرمانی کشور به برخی آزادکاران داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چند کشتیگیری که طی ماههای گذشته در اردوهای تیم ملی آزاد حضور مستمر داشتند و در تمرینات به ملیپوشان اصلی کمک کردند، مجوز حضور مستقیم در مسابقات قهرمانی کشور را کسب نمودند. کادر فنی تیم ملی در راستای قدردانی از تلاش و همراهی این کشتیگیران، پیشنهاد اعطای سهمیه مستقیم به آنان را به فدراسیون ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت فدراسیون قرار گرفت.
بدینترتیب اسامی زیر مجوز شرکت مستقیم در رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور را به دست آوردند.
فریبرز بابایی (مازندران) احمد بذری (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران) بهنام سرابی (تهران) آرمین حبیب زاده (مازندران) علی یحیی پور (مازندران) محمدحسین نوروزیان (کردستان) ابوالفضل شمسی پور (تهران) مهدی عباسپور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران) علیرضا کریمی (تهران) علی خرمدل (تهران) ابراهیم خواری (مازندران)
