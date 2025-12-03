به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به مرحله پایانی رسیده و فردا فینال لیگ برتر فرنگی، در سالن هفتمتیر تهران برگزار میشود. در مجموع چهار تیم که استقلال قم و رعد پدافند ارتش از گروه سه تیم A و تیمهای نفت و گاز زاگرس جنوبی و دانشگاه آزاد خوزستان از گروه سه تیم B به مرحله پایانی صعود کردهاند و در مرحله ضربدری این رقابتها استقلال با دانشگاه آزاد و رعد پدافند با نفتوگاز کشتی خواهند گرفت و تیمهای برتر، همان روز مسابقه فینال و تیمهای بازنده هم کشتی ردهبندی را برگزار میکنند.
در لیگ فرنگی وضعیت قراردادها چنگی به دل نمیزند و همانطور که پیش از این عنوان شده بود وضعیت قراردادها در لیگ کشتی فرنگی زیر یک میلیارد تومان است و حتی برخی ملیپوشان که امسال در لیگ حضور دارند مثل غلامرضا فرخی دارنده سه مدال طلای مسابقات جهانی، امیدهای جهان و بازیهای کشورهای اسلامی و همچنین مهدی کشتکار دارنده مدال برنز جهانی قراردادشان زیر یک میلیارد تومان است و مشخص نیست که در مرحله پایانی مسابقات لیگ برای تیم استانشان (نفت و گاز) به میدان بروند یا خیر.
در مقابل که لیگ کشتی فرنگی چنین شرایطی دارد، لیگ آزاد شرایط کاملاً متفاوتی دارد. در لیگ کشتی آزاد استقلال جویبار با هدایت کمیل قاسمی موفق به جذب حسن یزدانی پرافتخارترین کشتیگیر ایران شد. استقلالیها علاوه بر یزدانی، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز جهانی و همچنین سه کشتیگیر مطرح روس را جذب کرد. آنها از همان مرحله مقدماتی، از احمد ادریسوف و شمیل ممدوف روس و در مسابقه دور برگشت از شمیل ممدوف و ابراگیم کادییف روس استفاده کردند که همه آنها مقابل رقبای ایرانی خود به برتری رسیدند. هر چند استقلال در دور برگشت از دو کشتیگیر روس و امیرحسین فیروزپور استفاده کرد اما در نهایت مقابل بانک شهر شکست خورد و به عنوان تیم اول گروه به مرحله فینال راه پیدا نکرد.
حالا در آستانه فینال بزرگ لیگ برتر کشتی آزاد خبر جذب عبدالرشید سعدالهیف ملقب به تانک روس از سوی بانک شهر مطرح شد. موضوعی که خیلی از علاقمندان به کشتی را هم نگران کرد و هم مشتاق. چرا که سعدالهیف یکی از کشتیگیران به نام و مطرح روس در وزن ۹۷ کیلوگرم است. حسن یزدانی هم که بعد از مسابقات المپیک پاریس کتف مصدومش را دوباره به دست جراحان سپرد و برای بار دوم زیر تیغ جراحی رفت و حتی در مسابقات جهانی زاگرب هم پس از ۱۰ سال غایب بود. حالا یزدانی که این روزها به دلیل جراحی کتف به دو وزن بالاتر آمده باید با عبدالرشید سعدالهیف کشتیگیر مطرح روس در لیگ ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم سرشاخ شود.
حسن یزدانی با استقلال جویبار قرارداد ۷ میلیاردی امضا کرد و رقم قرارداد او سر و صدای زیادی به پا کرد. حالا با آمدن سعدالهیف به نظر میرسد رکورد حسن یزدانی شکسته شده چرا که از گوش و کنار خبر میرسد سعدالهیف برای حضور در لیگ کشتی ایران پیشنهاد ۱۰۰ هزار دلاری داده است. بدون شک هزینه رفت و آمد و اقامت او هم جدا حساب میشود و با این حساب سعدالهیف رکورد حسن یزدانی را شکسته است. سعدالهیف یکی از گرانترین کشتیگیران روس است که هر زمان که با پیشنهادات ایرانی مواجه شده رقم سنگینی را اعلام کرده که تاکنون هیچ تیمی موفق به جذب او نشده بودند. اما این بار بانک شهر دست به جذب چنین مهره مطرحی زد. قطعاً جدال این دو کشتیگیر در لیگ برتر ایران از جذابیتی بالایی برخوردار است.
