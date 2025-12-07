به گزارش خبرگزاری مهر، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با هدف رعایت عدالت، شایستهمحوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملیپوشان تدوین شده است. در این چرخه، تلاش شده تا فرصت برای تمامی کشتیگیران مستعد کشور فراهم گردد تا با اتکا به عملکرد واقعی خود در میادین داخلی و بین المللی شایستگی حضور در تیم ملی را بهدست آورند.
یزدانی و مدال آوران جهانی معاف از قهرمانی کشور
طبق اعلام فدراسیون کشتی، عدم حضور در مراحل چرخه و اردوهای آماده سازی به منزله حذف از آن است. همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملی پوش نشده اند) در اردوها، تورنمنتها و برنامههای تیم ملی الزامی است و در صورت عدم رعایت، محرومیتهای تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت. همچنین مدال آوران رقابتهای قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، دارندگان مدال طلا بازیهای کشورهای اسلامی منوط حضور در اردوها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارند و حسن یزدانی به واسطه کارنامه درخشان و عمل جراحی شانه از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف و پس از مسابقات قهرمانی کشور با نظر کادر فنی و تأیید فدراسیون وارد چرخه میگردد.
ارفاق فدراسیون کشتی به غایبان در فرایند چرخه انتخابی
مدال آوران مسابقات جهانی کرواسی برای ملی پوش شدن در رقابتهای جهانی بحرین به یک پیروزی و رقبای آنها به ۲ پیروزی نیاز دارند. در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد. در صورت وقوع اتفاقات پیش بینی نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه (پس از تأیید نظر کمیسیون داوران) با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد. عدم رعایت ضوابط اردویی (نظم، انضباط، مسائل اخلاقی، عملکرد فنی و …) تأثیر مستقیم در انتخاب ملی پوشان دارد.
این احتمال وجود دارد در مسیر اجرای چرخه، کشتی گیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنتهای بین المللی اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت یا سهمیه حضور در ادامه چرخه اختصاص یابد. در صورتی که کشتی گیری در جهانی جوانان ۲۰۲۶ صاحب مدال شود و در نقطه مقابل عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تأیید فدراسیون، مجوز حضور در رقابتهای بزرگسالان یا امیدهای جهان را کسب مینماید. مدال آور مسابقات جهانی زاگرب در صورتی که قصد تغییر وزن داشته باشند باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.
اولویت حضور کشتیگیران رده سنی امید در مسابقات قهرمانی آسیا
در فرایند انتخاب تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات قهرمانی آسیا اولویت با کشتیگیران رده سنی امید است؛ مشروط بر آنکه از نظر فنی و عملکرد بین المللی در رقابتهای مدنظر کادرفنی توانایی حضور در رده بزرگسالان را داشته باشند در ضمن مدالآوران تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی کرواسی ۲۰۲۵، در صورتی که نتایج مدعیان دیگر در مسابقات قهرمانی کشور و عملکردشان در تورنمنتهای بینالمللی مطلوب نباشد و نظر کادر فنی را جلب نکند شانس حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را خواهند داشت همچنین در اوزانی که کادر فنی تیم ملی با هدف ارتقای رنکینگ بینالمللی کشتی گیران یا محک فنی ملیپوشان فعلی بزرگسال ضرورت حضور خارج از رده سنی امید را تشخیص دهد، میتواند با تأیید کادر فنی و تأیید فدراسیون، نسبت به اعزام کشتیگیر مورد نظر اقدام نماید
.همچنین انتخاب تیم ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان بر اساس این چرخه و تیم ملی جوانان است.
توضیحات فرایند چرخه در اوزان دهگانه
۵۷ کیلو گرم: تمامی مدعیان تیم ملی موظفاند مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی میتواند مستقیماً به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود. در غیر اینصورت تکلیف ملی پوش مورد نظر در تورنمنت بین المللی مشخص میشود. همچنین در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالاتر از امید (بزرگسال) باشد، به منظور محک فنی و ارزیابی سطح آمادگی، در یکی از تورنمنتهای بینالمللی تعیینشده از سوی کادر فنی شرکت خواهد کرد. نتیجه این تورنمنت در تصمیمگیری برای حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی وی مؤثر خواهد بود. در صورتی که نفر اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا در رده سنی امید باشد و در این رقابتها از نظر کادر فنی عملکرد درخشانی داشته باشد از شانس بالایی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی برای مسابقات جهانی برخوردار خواهد بود.
وزن ۶۱ کیلوگرم:
بهدلیل کسب مدال نقره مسابقات جهانی کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) باشد، پس از پایان رقابتهای قهرمانی کشور، به منظور سنجش توانایی در سطح بینالمللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعزام خواهد شد. همچنین در صورتی که کشتیگیر یادشده در تورنمنت بینالمللی نتیجه مطلوبی کسب کند (کسب مدال یا پیروزیهای فنی شاخص)،به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. علاوه بر این موارد، در صورتی که قهرمان کشور در تورنمنت بینالمللی نتواند نتیجه لازم را کسب کند، کادر فنی میتواند با بررسی شرایط فنی و عملکرد احمد جوان، تصمیم به اعزام وی به مسابقات قهرمانی آسیا بهعنوان ملیپوش اصلی وزن ۶۱ کیلوگرم بگیرد. در صورتی که قهرمان کشور از رده بزرگسالان باشد، پس از قهرمانی کشور، به منظور محک فنی و ارزیابی سطح آمادگی بینالمللی، در یک تورنمنت بینالمللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد شرکت خواهد کرد. نتایج حاصل از این تورنمنت برای تصمیمگیری در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.
وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد بهدلیل کسب مدال طلا قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابتهای قهرمانی کشور، به منظور ارزیابی توانایی در سطح بینالمللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد. در صورتی که کشتیگیر یادشده در تورنمنت بینالمللی نتیجه مطلوبی کسب کند (کسب مدال یا پیروزیهای فنی شاخص)،به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. همچنین در صورت صلاحدید کادر فنی رحمان عموزاد به مسابقات قهرمانی آسیا یا تورنمنت بین المللی اعزام میشود.در صورتی که قهرمان کشور رده بزرگسال هم در تورنمنت بین المللی عملکرد فنی موفقی نداشته باشد رحمان عموزاد در صورت کسب مدال در یکی از مسابقات اعزامی، بهعنوان ملی پوش کشورمان در مسابقات جهانی بحرین انتخاب خواهد شد. علاوه بر این موارد، در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسال) باشد، پس از قهرمانی کشور به یک تورنمنت بینالمللی مورد تأیید کادر فنی اعزام شده و نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی تأثیر گذار خواهد بود.
وزن ۷۰ کیلوگرم: تمامی مدعیان موظفاند مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند. برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، اولویت با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) میباشد. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی میتواند مستقیماً به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود. در غیر این صورت تکلیف ملی پوش مورد نظر در تورنمنت بین المللی مشخص میشود. قهرمان کشور، اگر بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، موظف است در مسابقات بینالمللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی حضور یافته و نتایج وی برای ادامه چرخه انتخابی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وزن ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی بهدلیل کسب مدال طلا بازیهای کشورهای اسلامی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. اما اولویت برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی به عنوان نماینده ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. در غیر اینصورت کادرفنی برای ملی پوش این وزن میتواند با توجه به نتایج تورنمنتهای بین المللی انتخاب کند. همچنین در صورتی که قهرمان کشور بالاتر از رده سنی امید (بزرگسال) باشد، وی موظف است در تورنمنت بینالمللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند و نتایج حاصل از این تورنمنت در روند چرخه انتخابی و تصمیمگیری برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تأثیرگذار خواهد بود.
وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی بهدلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. اولویت برای انتخاب ملیپوش این وزن در مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی بهعنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر این صورت محمد نخودی نماینده ایران در مسابقات آسیایی خواهد بود. همچنین در صورتی که قهرمان کشور بالاتر از رده سنی امید (بزرگسال) باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنتهای بینالمللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنتها برای ادامه چرخه انتخابی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
وزن ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور بهدلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. اما اولویت انتخاب ملیپوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) میباشد.در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت کامران قاسم پور بهعنوان نماینده ایران در مسابقات آسیایی خواهد بود. همچنین در صورتی که قهرمان کشور بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی موظف است در تورنمنت بینالمللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی و تصمیمگیری درباره اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وزن ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروز پور بهدلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. اولویت انتخاب ملیپوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) میباشد.در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، وی بهعنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر این صورت امیر حسین فیروز پور نماینده ایران در مسابقات آسیایی خواهد بود. همچنین در صورتی که قهرمان کشور بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنتهای بینالمللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنتها برای ادامه چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود
وزن ۹۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره امیرعلی آذرپیرا در مسابقات جهانی کرواسی ۲۰۲۵، وی مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. اما اولویت انتخاب ملیپوش برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بینالمللی باشد، بهعنوان ملیپوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت عملکرد بین المللی کشتی گیران ملی پوش این وزن را مشخص خواهد نمود. همچنین در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان باشد، وی موظف است در تورنمنت بینالمللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند و نتایج او برای ادامه چرخه انتخابی و ارزیابی عملکردش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع بهدلیل کسب مدال طلا قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد، در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابتهای قهرمانی کشور، به منظور ارزیابی توانایی در سطح بینالمللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد. چنانچه در تورنمنت بینالمللی نتیجه مطلوب کسب شود، کشتیگیر مزبور به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی خواهد شد. در غیر این صورت، امیرحسین زارع به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در صورتی که قهرمان کشور رده بزرگسال هم در تورنمنت بین المللی عملکرد فنی موفقی نداشته باشد امیرحسین زارع در صورت کسب مدال در مسابقات آسیایی ملی پوش کشورمان در مسابقات جهانی بحرین خواهد بود. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسال) باشد، پس از قهرمانی کشور به یک تورنمنت بینالمللی مورد تأیید کادر فنی اعزام شده و نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی تأثیر گذار خواهد بود
نظر شما