به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی فرنگی این هفته به ایستگاه پایانی میرسد و سالن هفتمتیر تهران قرار است پنجشنبه میزبان چهار تیم استقلال قم، نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد خوزستان و رعد پدافند ارتش باشد.
مسابقات امسال اما یک تفاوت مهم با فصل قبل دارد؛ هیچکدام از تیمهای حاضر سراغ جذب کشتیگیر خارجی نرفتند و برخلاف سال گذشته که چهرههای مطرح ارمنی و روسی در ترکیب تیم قهرمان دیده میشد، فینال امسال کاملاً ایرانی برگزار میشود.
موضوع دیگر، غیبت ملیپوشان است. با اینکه ده فرنگیکار تیم ملی در سال ۲۰۲۵ برای ایران در جهانی زاگرب روی تشک رفتند و بیشترشان هم مدال گرفتند، فعلاً هیچیک حضورشان در مرحله پایانی لیگ را قطعی نکردهاند. دلیلش هم روشن است؛ پیشنهادهای مالی پایین و بودجه محدود تیمها باعث شده ملیپوشان علاقه چندانی به حضور در این مرحله نداشته باشند.
در این میان تنها صحبتهایی درباره احتمال حضور دو ملیپوش شیرازی در ترکیب تیم نفت و گاز مطرح شده است. اگر شرایط مالی تیم بهتر شود، احتمال دارد این دو نفر روز مسابقه روی تشک بروند، هرچند شنیده میشود حتی اگر کشتی نگیرند، در کنار تیمشان در سالن حاضر خواهند بود.
مرحله پایانی لیگ کشتی فرنگی بدون خارجیها برگزار میشود، احتمال حضور ملیپوشان پایین است و بار اصلی مسابقات روی دوش کشتیگیران باشگاهی خواهد بود. این پایان، رنگ تازهای به لیگ امسال میدهد.
