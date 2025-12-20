حقیرالسادات: طرح «شهروند دیپلمات» در شهر جهانی یزد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیبیفاطمه حقیرالسادات ضمن اشاره به آخرین نشست کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد و ارائه پیشنهاد انجام سفرهای زمینی شهروندان یزدی با کمپر به اروپا و دیگر کشورها با محوریت شهرهای خواهرخوانده یزد، اظهار کرد: هدف این پیشنهاد، ایفای نقش نمادین شهروندان بهعنوان مبلغان و سفیران فرهنگی و گردشگری یزد در عرصه بینالمللی است و این موضوع میتواند چهرهای زنده، مردمی و واقعی از فرهنگ و هویت یزد به جهان ارائه دهد.
وی ضمن معرفی این طرح به عنوان «شهروند دیپلمات»، افزود: این طرح میتواند به عنوان یک اقدام خلاقانه، نقش مؤثری در معرفی و تبلیغ یزد در فضای بینالمللی، بهویژه در حوزه دیپلماسی شهری و ارتباط با شهرهای خواهرخوانده، ایفا کند.
رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بینالملل شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پروپوزال پلتفرم شهرهای خواهرخوانده یزد، گفت: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که علاوه بر اجرای این پلتفرم برای شهر یزد که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، در فازهای بعدی، یک پلتفرم ملی شهرهای خواهرخوانده کشور با محوریت یزد شکل بگیرد.
حقیرالسادات تصریح کرد: در صورت تحقق این ایده، همه شهرهای خواهرخوانده بینالمللی ایران در یک بستر واحد گرد هم میآیند و امکان تبادلات متقابل فرهنگی، گردشگری، علمی، اقتصادی و حتی تجاری فراهم میشود؛ بهگونهای که یزد بهعنوان محور اتصال، بتواند از ظرفیت خواهرخواندههای شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای مهم کشور استفاده کند و در مقابل، سایر شهرها نیز از طریق یزد با شبکه خواهرخواندههای بینالمللی این شهر در ارتباط باشند.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد میتواند زمینهساز اتفاقات بسیار ارزشمندی برای یزد و سایر شهرهای مهم ایران باشد؛ اتفاقاتی که هم در تقویت اقتصاد شهری، هم در ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری و هم در گسترش تبادلات علمی و بینالمللی اثرگذار خواهد بود.
