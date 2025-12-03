به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت در یک برنامه رادیویی درباره پرداختی از جیب بیماران افزود: میزان پرداختی از جیب بیماران بر اساس قانون باید کمتر از ۳۰ درصد باشد، اما در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است که باید سازوکاری برای کاهش آن در نظر گرفته شود و البته این میزان پرداختی از جیب با توجه به پوشش بیمه‌ای قوی، در مراکز دولتی کمتر است و عمده این موارد مربوط به پرداخت در مراکز خصوصی می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی درباره پرداختی از جیب بیماران صحبت می‌شود، منظور تمام مراکز اعم از دولتی و خصوصی هستند و به طور مثال خدماتی مانند دندان پزشکی یا اعمال جراحی فوق تخصصی در مراکز خصوصی و داروهای گران قیمت در افزایش پرداختی از جیب بیماران بسیار تأثیر دارند.

ناصحی درباره اقدامات سازمان بیمه سلامت بیان کرد: علاوه بر اقداماتی مانند راه اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، پنج دهک اول درآمدی جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و سایر دهک‌ها نیز با تخفیف‌هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در زمینه درمان ناباروری نیز پوشش‌های مناسب بیمه‌ای در بخش دولتی برقرار شده و مابه‌التفاوت پرداختی‌ها در بخش دولتی و خصوصی حدود ۳ تا ۴ برابر است و اگر بیماران به مراکز خصوصی مراجعه کنند، این اختلاف قیمت با مراکز دولتی وجود دارد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: امکان دارد هزینه داروها افزایش پیدا کرده باشد و این در حالی‌ست که منابع سازمان بیمه سلامت با هزینه‌های سلامت متناسب نیست؛ از طرفی در حال حاضر بدهی‌هایی به مراکز ارائه خدمت نیز وجود دارد.