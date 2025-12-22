  1. سلامت
گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت ویژه از بیماران خاص

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر رویکرد حمایتی، تحقق عدالت همگانی در سلامت و دسترسی برابر مردم به خدمات درمانی بدون دغدغه مالی را از مهم‌ترین اهداف بیمه سلامت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رویکرد کلی این سازمان در سال‌های اخیر بر هزینه‌کرد هدفمند منابع، افزایش بهره‌وری و گسترش پوشش بیمه‌ای استوار بوده و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک از اولویت‌های اصلی برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند. خدمات بیمه سلامت از طریق پنج صندوق ارائه می‌شود و حدود ۸۰ درصد منابع مالی آن از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت را افزایش هزینه‌های غیرضروری تشخیصی و درمانی دانست و تاکید کرد: با همکاری جامعه پزشکی و سایر نهادها تلاش می‌کنیم از مصرف بی‌رویه دارو و مداخلات غیرضروری جلوگیری کرده و منابع را به سمت بیماران واقعی و نیازمند هدایت کنیم.

ناصحی با اشاره به تأسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: این صندوق فعالیت خود را با ۵ هزار میلیارد تومان آغاز کرد و اکنون با بودجه‌ای بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ گروه بیماری را تحت پوشش قرار داده است. تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار دارای نشان از خدمات این صندوق بهره‌مند شده‌اند و برخی خدمات مانند کاشت حلزون تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار دارد.

ناصحی افزود: همچنین بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد تعرفه دولتی درمان ناباروری را در مراکز درمانی دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی را در مراکز درمانی عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد تعرفه خصوصی را در مراکز درمانی خصوصی تحت پوشش قرار داده است.

وی در ادامه از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود که این امر موجب شفافیت، کاهش خطا و تسهیل خدمات شده است. راه‌اندازی سامانه «اشارک» برای ارائه خدمات غیرحضوری به بیماران ناشنوا و کم‌شنوا از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: با افزایش پرداختی‌ها و مشوق‌های مالی، تلاش کرده‌ایم حضور پزشکان در مناطق کمتر برخوردار را تقویت کنیم تا عدالت در ارائه خدمات درمانی محقق شود.

ناصحی در پایان تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت نهادی حمایتی است که تلاش می‌کند هر ایرانی در هر نقطه از کشور بدون دغدغه مالی به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشد و این مسیر با همکاری سایر دستگاه‌ها و تلاش مستمر همکاران ادامه خواهد یافت.

