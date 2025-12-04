رضایی: مذاکره با آمریکا سودی ندارد؛ وسط مذاکرات به ما حمله کردند

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به کسانی که هنوز تصور می‌کنند راهکار رفع مشکلات کشور، مذاکره با آمریکاست، گفت: ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش به نقش خود در طراحی و کنترل حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران اعتراف کرد که این اعتراف ترامپ در وهله اول نشان‌دهنده دروغگویی آمریکایی‌هاست.

وی متذکر شد: آن‌ها پیش‌تر منکر مشارکت خود در جنگ علیه ایران بودند و این اعتراف ترامپ نشان می‌دهد که دروغگویی در هیئت حاکمه آمریکا نهادینه و ساختاری شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: بر این اساس، آمریکایی‌ها مسئول مستقیم شهادت بیش از هزار شهروند بیگناه ایرانی هستند. بسیاری از این افراد زنان، کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان بودند و اکثر آن‌ها غیرنظامیانی بودند که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند. تعداد زیادی نیز مجروح شدند و مسئولیت این وقایع بر عهده ایالات متحده آمریکاست.

رضایی تصریح کرد: ما باید به صراحت بگوییم که جنگ ۱۲ روزه، جنگ آمریکا علیه ملت بزرگ ایران است. ملت ما در این ۱۲ روز نه تنها در مقابل رژیم صهیونیستی، بلکه در برابر ناتو و آمریکایی‌ها ایستادگی کردند که این موضوع عظمت ملت ما را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مذاکره‌ای که ما قبل از جنگ ۱۲ روزه و در ابتدای امسال داشتیم، در واقع مذاکره نبود و بخشی از عملیات فریب آمریکا و تله‌ای بود که جلوی ما گذاشته بودند تا ما را مشغول کنند و در زمان مناسب به کشورمان حمله کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین معتقدیم که مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد. ما در وسط مذاکره بودیم که آمریکایی‌ها به ما حمله کردند، به اعتراف صریح ترامپ.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکرار یک اشتباه، به نظر من اشتباه بزرگ‌تری است و هیچ منطقی ندارد که اکنون با آمریکا مذاکره کنیم. ضرر آن قطعاً بیش از نفعش خواهد بود و مضر برای منافع ملی ماست.