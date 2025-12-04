  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

رضایی: مذاکره با آمریکا سودی ندارد؛ وسط مذاکرات به ما حمله کردند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مذاکره‌ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه انجام شد، «عملیات فریب آمریکا» بود، بنابراین هم‌اکنون مذاکره با این کشور سودی ندارد.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به کسانی که هنوز تصور می‌کنند راهکار رفع مشکلات کشور، مذاکره با آمریکاست، گفت: ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش به نقش خود در طراحی و کنترل حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران اعتراف کرد که این اعتراف ترامپ در وهله اول نشان‌دهنده دروغگویی آمریکایی‌هاست.

وی متذکر شد: آن‌ها پیش‌تر منکر مشارکت خود در جنگ علیه ایران بودند و این اعتراف ترامپ نشان می‌دهد که دروغگویی در هیئت حاکمه آمریکا نهادینه و ساختاری شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: بر این اساس، آمریکایی‌ها مسئول مستقیم شهادت بیش از هزار شهروند بیگناه ایرانی هستند. بسیاری از این افراد زنان، کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان بودند و اکثر آن‌ها غیرنظامیانی بودند که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند. تعداد زیادی نیز مجروح شدند و مسئولیت این وقایع بر عهده ایالات متحده آمریکاست.

رضایی تصریح کرد: ما باید به صراحت بگوییم که جنگ ۱۲ روزه، جنگ آمریکا علیه ملت بزرگ ایران است. ملت ما در این ۱۲ روز نه تنها در مقابل رژیم صهیونیستی، بلکه در برابر ناتو و آمریکایی‌ها ایستادگی کردند که این موضوع عظمت ملت ما را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مذاکره‌ای که ما قبل از جنگ ۱۲ روزه و در ابتدای امسال داشتیم، در واقع مذاکره نبود و بخشی از عملیات فریب آمریکا و تله‌ای بود که جلوی ما گذاشته بودند تا ما را مشغول کنند و در زمان مناسب به کشورمان حمله کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین معتقدیم که مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد. ما در وسط مذاکره بودیم که آمریکایی‌ها به ما حمله کردند، به اعتراف صریح ترامپ.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکرار یک اشتباه، به نظر من اشتباه بزرگ‌تری است و هیچ منطقی ندارد که اکنون با آمریکا مذاکره کنیم. ضرر آن قطعاً بیش از نفعش خواهد بود و مضر برای منافع ملی ماست.

کد خبر 6677070
زهرا علیدادی

    • NP IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      این که اثبات شده هست خود رژیم صهیونیستی هم هرگز دوست تمایل نداره که آمریکا هرگز وارد گفتگو مذاکره با ایران بشه به هر حال هر نیرنگ فتنه حیله ای سوار می کنه تا مذاکره این بین هرگز و به هیچ عنوان شکل نگیره حتی اگر به نفع ایران باشه
    • راد GB ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بعد از کشته شدن دهها هزار نفر در جنگ اوکراین اکنون ترامپ هم از هزینه آن کلافه شده و در صدد صلح، طرف پوتین را گرفته است. ترامپ که یک تاجر سود سود جو است و در حمله به ایران هم ناچار کنار کشید که بخاطر مفسد نتانیاهو، دلارهای مردم آمریکا را به پای او نریزد. این وسط انگلستان و فرانسه و همچنین آلمان هستند که میخواهندجنگ با روسیه ادامه پیدا کند تا سلاحهای ناکارمدی که در انبار دارند به اوکراین بفروشند. البته به این موضوع تردیدی نیست و همه رسانه های غربی به آن اذعان دارند.
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حضور نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه خاورمیانه و هم غرب آسیا 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت کشورهای عربی و هم کمک، حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حضور نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه خاورمیانه و هم غرب آسیا 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت کشورهای عربی و هم کمک، حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.

