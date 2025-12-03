  1. اقتصاد
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

طلا ۱۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان شد؛ سکه در مرز ۱۲۸ میلیونی شدن

قیمت طلا و سکه در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ صعودی شد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان و سکه تمام طرح جدید ۱۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه طلا و جواهر تهران بهای هر اونس طلا را برای معاملات روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه) چهار هزار و ۲۰۶ دلار اعلام کرد که نسبت به روز گذشته، ۲۱ دلار کاهش داشت اما در کنار آن افزایش بهای ارزهای عمده در بازار غیررسمی، نرخ‌ها را به سمت رشد سوق داد و قیمت انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در بازار تهران را صعودی کرد.

در معاملات امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان نرخ گذاری شد که در طلای ۱۸ عیار هر گرم حدود ۳۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و در طلای ۲۴ عیار هر گرم حدود ۴۳۲ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت را تجربه کرد.

در بازار مسکوکات طلا نیز نرخ‌ها افزایشی بود، به طوری که هر قطعه سکه تمام با رشد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد و سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شد.

معامله‌گران هر نیم سکه را امروز ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروختند که یک میلیون تومان نسبت به دیروز افزایش داشت. ربع سکه نیز با رشد یک میلیون تومانی ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد.

سکه گرمی نیز با ۴۰۰ هزار تومان افزایش ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه شد.

کد خبر 6677074
سمیه رسولی

    نظرات

    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      هرچه بر قیمت سکه افزوده‌تر می‌شود ، فقر مردم هم افزوده‌تر می‌شود . کاش یک نفر می‌فهمید که بی‌ارزش شدن پول ملی و فقیر شدن ملت ، هنر نیست . ننگ است .

