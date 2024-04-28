قیمت طلا وسکه امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت/سکه در سراشیبی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته شنبه (۸ اردیبهشت)، افت ۶۶۰ هزار تومانی داشت و به ۴۰ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۷ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته شنبه (۸ اردیبهشت)، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه با افت ۴۸۰ هزار تومانی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی با کاهش ۳۲۰ هزار تومانی به نرخ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران سه میلیون و ۳۸۹ هزار تومان فروخته شد که نسبت به قیمت پایانی روز گذشته ۱۰۴ هزار تومان کاهش را تجربه کرد.

بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۳۳۸ دلار رسیده است.