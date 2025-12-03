دستیار ایتالیایی قلعه نویی تماشاگر ویژه دربی پایتخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در حالی برگزار می‌شود که کادرفنی تیم ملی ایران قرار است این بازی را از نزدیک تماشا کند.

امیر قلعه نویی تصمیم دارد دستیاران خود را راهی ورزشگاه امام خمینی (ره) کند تا آنها به تماشای این دیدار بنشینند. آنتونیو گالیاردی مربی ایتالیایی تیم ملی ایران که صبح امروز وارد تهران شد پس از حضور در مرکز ملی فوتبال جلسه‌ای با امیر قلعه نویی داشت تا مأمور بررسی و تحلیل عملکرد بازیکنان مد نظر تیم ملی در دربی شود.

گالیاردی قرار است همراه با دو دستیار دیگر قلعه نویی در اراک حاضر شده و عملکرد سرخابی‌های پایتخت را در دربی ۱۰۶ مورد آنالیز قرار دهد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه در هفته دوازدهم لیگ برتر در اراک برگزار می‌شود.