شانس بالای طارمی برای حضور در ترکیب اصلی المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gazzetta» یونان، مهدی طارمی مهاجم ایرانی و ملی‌پوش تیم المپیاکوس، شانس بالایی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیمش در دیدار روز امروز شنبه ۱۵ آذر مقابل اوفی کرت دارد.

طارمی یکی از بازیکنانی است که نامش برای حضور در ترکیب یازده نفره المپیاکوس مطرح است. این مسابقه در ورزشگاه کارایسکاکیس و در چارچوب سوپر لیگ برگزار می‌شود. مهاجم ایرانی که در بازی تدارکاتی موفق به گلزنی شده بود، در مجموع عملکرد بسیار خوبی در گل‌زنی داشته و تاکنون در ۱۴ بازی، ۱۰ گل به ثمر رسانده است.

در ترکیب احتمالی المپیاکوس، تولاکیس درون دروازه قرار می‌گیرد و اورتگا، بیانکون، پی‌رولا و رونیدِی گزینه‌های اصلی خط دفاع هستند. در میانه میدان، اِسه و موزاکیتیس شانس بیشتری دارند. در خط حمله نیز طارمی (پشت سر مهاجم نوک)، ژلسون مارتینز، یازجی و الکعبی از گزینه‌های اصلی هستند.

