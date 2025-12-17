  1. استانها
جامعه پیشرفته با زنان متفکر شکل می‌گیرد

قزوین- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین گفت: رشد هر جامعه‌ای در دامن تربیتی زنان شکل می‌گیرد و جامعه پیشرفته، جامعه‌ای است که زنان آن متفکر، اثرگذار و آگاه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی در مراسم گرامیداشت روز زن ویژه خواهران شاغل سپاه استان قزوین با اشاره به جایگاه والای زن در نظام اسلامی اظهار کرد: مردان موفق ساخته دست زنان هستند و به تعبیر امام راحل (ره)، مرد از دامن زن به معراج می‌رسد؛ این نگاه نشان‌دهنده عظمت، شأن و نقش بی‌بدیل زنان در شکل‌گیری جامعه سالم و پیشرفته است.

وی افزود: اگر بزرگان، مردان اثرگذار و معصومین (ع) در طول تاریخ ماندگار شده‌اند، این ماندگاری بدون حمایت، همبستگی و همراهی زنان شایسته ممکن نبوده است. در موضوع ولایت امیرالمؤمنین (ع) نیز نقش بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، نقشی بی‌بدیل و تاریخی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین تصریح کرد: در کشور ما باید نقش واقعی زنان در پیشرفت و موفقیت جامعه به درستی احصا و برای مردم تبیین شود. بانوانی که در نهاد مقدس سپاه خدمت می‌کنند، علاوه بر ایفای نقش مؤثر در عرصه خدمت به نظام و کشور، در جهاد همسرداری و نقش مادری نیز موفق عمل کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مقایسه آماری تعداد زنان و مردان شاغل، معیار درستی برای سنجش جایگاه زن نیست، گفت: این مقایسه در حقیقت تضعیف جایگاه زنان است، چرا که نقش مادری و همسرداری آنان زیربنای اصلی رشد و توسعه کشور را شکل می‌دهد.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به جنگ فرهنگی دشمنان خاطرنشان کرد: تأکید بر حفظ حریم و جایگاه بانوان به این دلیل است که دشمنان با برنامه‌ریزی گسترده و هزینه‌های سنگین در تلاش هستند تا این رکن اساسی جامعه را تضعیف کرده و ناهنجاری را به‌عنوان ارزش در جامعه ترویج دهند.

وی افزود: دشمن با پرداخت پول به برخی افراد تلاش می‌کند با ترویج پوشش‌های نامناسب، قداست و حرمت زن را در جامعه بشکند، اما بانوان با حضور آگاهانه و حفظ پوشش اسلامی می‌توانند این قبح‌شکنی را خنثی کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین با بیان اینکه حجاب نوعی جهاد است، گفت: زنان با حفظ حجاب، در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارند و باید قدردان بانوانی باشیم که هم در خانواده و هم در محیط کار نقش‌آفرینی مؤثر و شایسته‌ای دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خداوند متعال زن و مرد را با ویژگی‌های متفاوت آفریده و این تفاوت‌ها برای ثبات و استمرار زندگی ضروری است؛ شناخت متقابل این ویژگی‌ها، زمینه‌ساز تحکیم خانواده و ساخت جامعه‌ای سالم و پایدار خواهد بود.

