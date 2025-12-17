به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی یوسفی در مراسم گرامیداشت روز زن ویژه خواهران شاغل سپاه استان قزوین با اشاره به جایگاه والای زن در نظام اسلامی اظهار کرد: مردان موفق ساخته دست زنان هستند و به تعبیر امام راحل (ره)، مرد از دامن زن به معراج میرسد؛ این نگاه نشاندهنده عظمت، شأن و نقش بیبدیل زنان در شکلگیری جامعه سالم و پیشرفته است.
وی افزود: اگر بزرگان، مردان اثرگذار و معصومین (ع) در طول تاریخ ماندگار شدهاند، این ماندگاری بدون حمایت، همبستگی و همراهی زنان شایسته ممکن نبوده است. در موضوع ولایت امیرالمؤمنین (ع) نیز نقش بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، نقشی بیبدیل و تاریخی است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین تصریح کرد: در کشور ما باید نقش واقعی زنان در پیشرفت و موفقیت جامعه به درستی احصا و برای مردم تبیین شود. بانوانی که در نهاد مقدس سپاه خدمت میکنند، علاوه بر ایفای نقش مؤثر در عرصه خدمت به نظام و کشور، در جهاد همسرداری و نقش مادری نیز موفق عمل کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه مقایسه آماری تعداد زنان و مردان شاغل، معیار درستی برای سنجش جایگاه زن نیست، گفت: این مقایسه در حقیقت تضعیف جایگاه زنان است، چرا که نقش مادری و همسرداری آنان زیربنای اصلی رشد و توسعه کشور را شکل میدهد.
حجتالاسلام یوسفی با اشاره به جنگ فرهنگی دشمنان خاطرنشان کرد: تأکید بر حفظ حریم و جایگاه بانوان به این دلیل است که دشمنان با برنامهریزی گسترده و هزینههای سنگین در تلاش هستند تا این رکن اساسی جامعه را تضعیف کرده و ناهنجاری را بهعنوان ارزش در جامعه ترویج دهند.
وی افزود: دشمن با پرداخت پول به برخی افراد تلاش میکند با ترویج پوششهای نامناسب، قداست و حرمت زن را در جامعه بشکند، اما بانوان با حضور آگاهانه و حفظ پوشش اسلامی میتوانند این قبحشکنی را خنثی کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین با بیان اینکه حجاب نوعی جهاد است، گفت: زنان با حفظ حجاب، در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارند و باید قدردان بانوانی باشیم که هم در خانواده و هم در محیط کار نقشآفرینی مؤثر و شایستهای دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خداوند متعال زن و مرد را با ویژگیهای متفاوت آفریده و این تفاوتها برای ثبات و استمرار زندگی ضروری است؛ شناخت متقابل این ویژگیها، زمینهساز تحکیم خانواده و ساخت جامعهای سالم و پایدار خواهد بود.
نظر شما