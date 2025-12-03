  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

فون در لاین: ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه به کی‌یف داده می‌شود

فون در لاین: ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه به کی‌یف داده می‌شود

رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: وام جبران خسارت به اوکراین به ارزش ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده روسیه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما وام جبران خسارت به اوکراین را با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه پیشنهاد می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص ادامه داد: وام جبران خسارت به اوکراین به ارزش ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده روسیه خواهد بود.

به گزارش ریانووستی، اورزلا فون در لاین سپس اضافه کرد: تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف خواهند بود در صورت استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، در ارائه ضمانت به بلژیک مشارکت کنند. طرح ارائه وام به کی یف با استفاده از دارایی‌های روسیه شامل سازوکاری خاص است.

کد خبر 6677144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      فون در لاین از این بابت پور سانتی نصیبش خواهد شد ؟ فعلاً جواب گوی پرونده های سابق خود باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها