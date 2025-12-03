به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما وام جبران خسارت به اوکراین را با استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه پیشنهاد میکنیم.
رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص ادامه داد: وام جبران خسارت به اوکراین به ارزش ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدود شده روسیه خواهد بود.
به گزارش ریانووستی، اورزلا فون در لاین سپس اضافه کرد: تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف خواهند بود در صورت استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه، در ارائه ضمانت به بلژیک مشارکت کنند. طرح ارائه وام به کی یف با استفاده از داراییهای روسیه شامل سازوکاری خاص است.
