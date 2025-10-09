به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز در رسانه اجتماعی خود در ایکس اعلام کرد: من از اعلام توافق برقراری آتش‌ بس و آزادی اسیران در غزه، بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط ترامپ استقبال می کنم. همچنین، از تلاش‌ های دیپلماتیک قطر، مصر و ترکیه در دستیابی به این موفقیت تشکر می‌کنم.

رئیس کمیسیون اروپا بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، ادامه داد: اکنون، همه طرف‌ ها باید به طور کامل از مفاد توافق نامه پیروی کنند. همه اسیران باید به طور ایمن آزاد شوند. آتش‌ بس دائمی باید (در غزه) برقرار شود. رنج باید پایان یابد.

«اورزلا فون در لاین» در ایکس نوشت: اتحادیه اروپا به حمایت از تحویل سریع و ایمن کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه خواهد داد و وقتی زمان آن فرا برسد، ما آماده کمک به بازسازی خواهیم بود. فرصت امروز باید غنیمت شمرده شود. این فرصتی برای ایجاد یک مسیر سیاسی موثق به سوی صلح و امنیت پایدار است. مسیری که محکم در راه حل (به اصطلاح) دو دولتی ریشه دارد.