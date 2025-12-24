رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین، امنیت ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ما هرگز نمیتوانیم فداکاری مردم اوکراین را جبران کنیم.
رئیس کمیسیون اروپا در ادامه اضافه کرد: اما تا هر زمان که لازم باشد از مبارزه آنها برای بقاء حمایت خواهیم کرد؛ زیرا امنیت اوکراین، امنیت ماست. ما تاکنون ۱۹۳ میلیارد یورو حمایت مالی، نظامی و بشردوستانه (به کی یف) ارائه دادهایم.
«اورزلا فون در لاین» در ادامه افزود: ما به تازگی در مورد ۹۰ میلیارد یورو دیگر برای ۲ سال آینده توافق کردهایم.
