رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین، امنیت ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ‏ما هرگز نمی‌توانیم فداکاری مردم اوکراین را جبران کنیم.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه اضافه کرد: اما تا هر زمان که لازم باشد از مبارزه آنها برای بقاء حمایت خواهیم کرد؛ زیرا امنیت اوکراین، امنیت ماست. ما تاکنون ۱۹۳ میلیارد یورو حمایت مالی، نظامی و بشردوستانه (به کی یف) ارائه داده‌ایم.

«اورزلا فون در لاین» در ادامه افزود: ما به تازگی در مورد ۹۰ میلیارد یورو دیگر برای ۲ سال آینده توافق کرده‌ایم.