سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی‌ها مشاور وزیر و رئیس منطقه‌ای آب شهری در چهاردهمین اجلاس شورای حکام گفت: خوشبختانه شورای حکام موفق شده که در فاصله بین سیزدهمین و چهاردهمین اجلاس، ساختار نیروی انسانی خود را ارتقا دهد و هم اکنون مجموعاً ۲۵ نفر کارشناس بخش آب با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های معتبر و دستگاه‌های اجرایی به صورت دائم و یا نیمه وقت در حال همکاری با مرکز هستند.

وی ادامه داد: زمینه فعالیت مرکز بر طبق آخرین موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران با یونسکو که در سال ۲۰۱۸ منعقد گردید شامل: پژوهش، آموزش، توانمندسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه مدیریت یکپارچه آب برای حمایت از سیاست‌گذاری و حل چالش‌های آب در منطقه است.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین مطابق موافقتنامه مذکور ۴ هدف برای فعالیت‌های مرکز شامل ۱) تهیه و ارائه اطلاعات علمی و فنی ۲)پ پژوهش و تحقیقات علمی ۳) آموزش و ظرفیت سازی ۴) تعاملات ملی و منطقه‌ای برای مرکز مشخص گردیده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز در فوریه ۲۰۲۳ در تهران برگزار گردید و اعضای شورا در آن زمان با تصویب ۸ برنامه، حوزه فعالیت‌های کاری مرکز برای ۶ سال آینده یعنی تا پایان سال ۲۰۲۹ را تصویب کردند. این محورها شامل: ۱) مدیریت آب زیرزمینی ۲) مدیریت رودخانه و سیلاب ۳) حکمرانی آب ۴) تغییر اقلیم ۵) پایش خشکسالی ۶) فناوری‌های نوین ۷) توانمندی سازی نیروی انسانی ۸) بهبود کیفیت آب بوده است.



حاج رسولی‌ها تاکید کرد: مرکز با محور قرار دادن این برنامه‌ها و هم‌راستا با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و همچنین برنامه استراتژیک IHP اقدام به انجام فعالیت‌هایی نموده است.

به گفته وی در حوزه تحقیقات و پژوهش، مرکز موفق به ارائه مقالات علمی بسیاری گردیده است و در راستای برنامه جامع خشکسالی یک سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه را توسعه داده است.



مشاور وزیر نیرو ادامه داد: در بخش ظرفیت سازی مرکز موفق به برگزاری ۹ عنوان کارگاه آموزشی بین‌المللی با حضور اساتید و مهمانانی از کشورهای عضو شورای حکام شده است.

وی افزود: در این دوره از شورای حکام آب در خصوص "آب و رسانه"، "حکمرانی آب زیرزمینی"و "مدیریت سیلاب آب شهری"و "بازچرخانی پساب با رویکرد اقتصاد چرخشی" و آموزش کارشناسان کشورهای آفریقایی در خصوص "مدیریت عرضه و تقاضای آب " مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته حاج رسولی‌ها چهار بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی، تغییر اقلیم، مدیریت جامع خشکسالی و مدیریت جامع سیلاب به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی‌ادامه داد: تقریباً تمامی برنامه‌های مصوب سیزدهمین اجلاس شورای حکام را این اقدامات پوشش دادند و مفتخرم که اعلام کنم در این رویدادها بیش از ۱۷۰۰ نفر به صورت حضوری و بیش از ۷۰۰۰ نفر به صورت مجازی شرکت کرده و آموزش دیده‌اند و گواهینامه اخذ نموده‌اند.

وی در رابطه توسعه شبکه سازی، اضافه کرد: مرکز موفق به تبادل ۵ تفاهم نامه و چندین رویداد علمی نیز شده است.