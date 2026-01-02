به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در نشست کارگروه تسهیلات شهرداریهای استان کرمانشاه که شامگاه پنجشنبه با حضور مدیرکل دفتر شهری استانداری و مدیران عضو برگزار شد، بر ضرورت تعریف طرحهای سرمایهگذاری با محوریت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرها تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مدیریت ارشد استان تأکید بسیار ویژهای بر ایجاد منابع درآمدی پایدار و مطمئن برای شهرداریها دارد و طرحهای سرمایهگذاری باید به گونهای تعریف شوند که بتوانند پشتوانه مالی مستمر برای توسعه شهری فراهم کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربیات موفق سایر شهرهای کشور افزود: بسیاری از شهرها با تعریف پروژههای گردشگری و خدماتی توانستهاند منابع مالی پایدار و قابل اتکایی را برای پیشبرد برنامههای توسعهای خود ایجاد کنند.
نجفی تصریح کرد: شهرهایی مانند قصرشیرین، سرپل ذهاب، پاوه، روانسر، جوانرود، صحنه، بیستون، کرند و هرسین دارای ظرفیتها و قابلیتهای ممتاز گردشگری هستند که میتوانند بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی شهری مورد استفاده قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداران این شهرها باید با تعریف مجموعههای بومگردی و خدماتی، بسترهای لازم برای افزایش درآمدهای پایدار را فراهم کنند و تنها متکی به اعتبارات دولتی نباشند.
در این نشست، چهار طرح پیشنهادی شهرداریها برای دریافت تسهیلات در حوزههای بومگردی، زیپلاین، مجتمع تجاری، تکمیل کارخانه آسفالت و تولید قطعات بتنی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
