به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره با محوریت برنامهریزی برای مراسم معنوی اعتکاف، دهه بصیرت و هفته فرهنگی خارگ، بر ضرورت همافزایی و هماهنگی دستگاهها برای اجرای منسجمبرنامههای فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبات مطرحشده در جلسه، اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از موضوعات در جلسات پیشین شورای اداری بررسی شده و برای رویدادهای پیشِرو از جمله هفته فرهنگی خارگ و مناسبتهای مرتبط، پیش از فرارسیدن زمان، جلسه ویژه شورای اداری برگزار خواهیم کرد.
وی از برنامهریزی ویژه برای هفته فرهنگی خارگ خبر داد و افزود: طبق هماهنگی انجامشده با فرماندار، امسال همایش مبارزه با استکبار به مناسبت سالگرد ۱۵ دی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم این مجموعهبرنامهها نسبت به سال گذشته با انسجام و کیفیت بالاتری برگزار شود.
بخشدار ویژه خارگ همچنین به موضوع متولیگری میراث فرهنگی در جزیره اشاره کرد و گفت: پس از گفتوگو با مدیرکل میراث فرهنگی استان، مقرر شده فردی مشخص برای پیگیری امور، حضور منظم در جلسات و پاسخگویی به مسائل مرتبط تعیین شود.
حسینپور در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد: برای تحقق برنامههای فرهنگی و مذهبی پیشِرو، از نظرات، پیشنهادها و همکاری تمامی دستگاهها استقبال میکنیم تا برنامههایی در شأن مردم شریف خارگ برگزار شود.
