۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

همایش مبارزه با استکبار هم‌زمان در خارگ برگزار می‌شود

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از برگزاری همایش مبارزه با استکبار هم‌زمان با سالگرد ۱۵ دی در خارگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره با محوریت برنامه‌ریزی برای مراسم معنوی اعتکاف، دهه بصیرت و هفته فرهنگی خارگ، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای منسجمبرنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به مصوبات مطرح‌شده در جلسه، اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از موضوعات در جلسات پیشین شورای اداری بررسی شده و برای رویدادهای پیش‌ِرو از جمله هفته فرهنگی خارگ و مناسبت‌های مرتبط، پیش از فرارسیدن زمان، جلسه ویژه شورای اداری برگزار خواهیم کرد.

وی از برنامه‌ریزی ویژه برای هفته فرهنگی خارگ خبر داد و افزود: طبق هماهنگی انجام‌شده با فرماندار، امسال همایش مبارزه با استکبار به مناسبت سالگرد ۱۵ دی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این مجموعهبرنامه‌ها نسبت به سال گذشته با انسجام و کیفیت بالاتری برگزار شود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین به موضوع متولی‌گری میراث فرهنگی در جزیره اشاره کرد و گفت: پس از گفت‌وگو با مدیرکل میراث فرهنگی استان، مقرر شده فردی مشخص برای پیگیری امور، حضور منظم در جلسات و پاسخ‌گویی به مسائل مرتبط تعیین شود.

حسین‌پور در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد: برای تحقق برنامه‌های فرهنگی و مذهبی پیش‌ِرو، از نظرات، پیشنهادها و همکاری تمامی دستگاه‌ها استقبال می‌کنیم تا برنامه‌هایی در شأن مردم شریف خارگ برگزار شود.

