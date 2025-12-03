به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری ۱۰ مسابقه و کسب ۱۹ امتیاز، در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و با روحیه‌ای بالا خود را برای تقابل حساس هفته یازدهم آماده می‌کند. آبی‌پوشان جمعه این هفته در چارچوب دربی ۱۰۶، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف پرسپولیس خواهند رفت؛ دیداری که همواره فراتر از یک مسابقه لیگ بوده و نگاه میلیون‌ها هوادار فوتبال ایران را به خود جلب می‌کند.

اهمیت این دیدار تنها به پیشینه تاریخی و رقابت دیرینه دو تیم محدود نمی‌شود، بلکه شرایط جدول نیز حساسیت آن را دوچندان کرده است. استقلال برای حفظ صدرنشینی و تثبیت فاصله با رقبا، به پیروزی در این مسابقه نیاز مبرم دارد، در حالی که پرسپولیس با هدف کاهش فاصله با صدر و بازگشت به جمع مدعیان قهرمانی، وارد میدان خواهد شد.

دو تیم با آگاهی کامل از اهمیت این بازی، می‌دانند که نتیجه دربی می‌تواند روند آنها در ادامه لیگ را تحت تأثیر قرار دهد و حتی سرنوشت نیم‌فصل را مشخص کند. به همین دلیل انتظار می‌رود این مسابقه پرالتهاب، تاکتیکی و پرهیجان باشد؛ دیداری که کوچک‌ترین اشتباه در آن می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و بر جایگاه احتمالی نیم‌فصل تأثیر بگذارد.

استقلال با چهار پیروزی متوالی در لیگ، با روحیه‌ای مناسب به استقبال این مسابقه می‌رود و بازیکنان مصدوم تیم نیز به بازی می‌رسند تا شرایط روحی و فنی آبی‌پوشان در بالاترین سطح ممکن باشد. در سوی مقابل، پرسپولیس نیز به دنبال ارائه نمایشی قدرتمند است تا روند خود را بهبود دهد و با دست پر از اراک خارج شود.

بدون شک، دربی ۱۰۶ یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین دیدارهای این فصل لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود و میلیون‌ها علاقه‌مند فوتبال، نتیجه آن را با دقت دنبال خواهند کرد.

اسم دربی باعث استرس اعضای دو تیم می‌شود

صادق ورمزیار پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال درباره حساسیت بالای دربی استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: اسم دربی به خودی خود حساسیت زیادی برای بازیکنان، هواداران و حتی مدیریت باشگاه ایجاد می‌کند، چرا که شکست در این دیدار می‌تواند حتی منجر به تغییر نفرات در باشگاه شود. دربی همیشه حال و هوای خاص خودش را دارد و استرسی که به بازیکنان وارد می‌شود، می‌تواند روی روند بازی تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به تفاوت دربی‌های ایران با سایر لیگ‌های خارجی افزود: در ایران، چنین بازی‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس کمتر برگزار می‌شود و همین مسئله حساسیت و کری‌خوانی بین هواداران دو تیم را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، رئال مادرید و بارسلونا در طول یک فصل بارها با هم رقابت می‌کنند و این باعث می‌شود حساسیت بین هواداران کمتر شود، اما در ایران این‌گونه نیست.

استقلال با آمادگی بیشتر وارد دربی می‌شود

ورمزیار درباره شرایط تیم استقلال بیان کرد: استقلال به مرور شرایطش بهتر شد و با چهار پیروزی اخیر، بازیکنان می‌توانند از نظر روحی و روانی با آمادگی بیشتری وارد زمین شوند. همچنین بازیکنان مصدوم این تیم به بازی می‌رسند و شرایط برای تیم به مراتب بهتر خواهد شد. منیر الحدادی و مهران احمدی هر دو بازیکنان تأثیرگذاری هستند و حضور هر یک از آنها می‌تواند کفه ترازو را به نفع استقلال سنگین کند.

وی ادامه داد: در دربی، بازیکنان باید آرامش داشته باشند و هر تیمی که با تمرکز و آرامش وارد زمین شود، احتمال نتیجه‌گیری بهتر برایش بیشتر خواهد بود.

پیشکسوت استقلال در پایان گفت: تیم استقلال پتانسیل قهرمانی دارد و در هر پست بازیکنان خوبی در اختیار دارد. سیستم این تیم همراه با پرس زیاد است و اجازه نمی‌دهد تیم حریف به راحتی بازی‌سازی کند.