به گزارش خبرنگار مهر، محمد منانرئیسی بعدازظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی تجلیل از مادران و همسران شهدا که در سالن مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به عظمت جایگاه خانوادههای شهدا اظهار کرد: شهادت مسیری اتفاقی و تصادفی نیست بلکه نتیجه خلوص نیت، بندگی و انتخابی است که خداوند برای بندگان خاص خود رقم میزند.
وی با بیان اینکه محافل خانوادههای شهدا همواره مشمول عنایات الهی است گفت: از بزرگان آموختهایم که ماندگاری شهدا در عبور از خواستههای فردی و پیوند حقیقی با نام خدا ریشه دارد؛ هر آنچه رنگ خدایی داشته باشد ماندگار خواهد بود و جلوه آن در رفتار و منش شهدا متجلی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واقعه شهادت راننده مجلس در حمله تروریستی اخیر به ساختمان صداوسیما افزود: این حادثه با وجود تلخیاش، نشانههایی روشن از تقدیر الهی داشت، در مجموعهای با بیش از دو هزار نفر نیروی فعال، تنها یک نفر توفیق شهادت یافت و این حقیقت نشان میدهد که شهادت نصیب بندگانی میشود که خداوند آنان را برمیگزیند.
منانرئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به روز حادثه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صداوسیما و تلاش سحر امامی، مجری شبکه خبر، اشاره و بیان کرد: آن قاب تاریخی که مظلومیت و رشادت زنان ایرانی را به تصویر کشید، ماندگار شد و عمل خانم امامی در آن لحظات یادآور ایستادگی زینبی بود و نشان داد بانوان ایرانی در حساسترین لحظات تاریخ چگونه نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به شرایط خطیر کشور و ضرورت هوشیاری عمومی تأکید کرد: شبکه نفوذ و نفاق با شیوههای مختلف فعال است و نباید از این واقعیت غفلت کرد و امروز در پیچ بزرگی از تاریخ قرار گرفتهایم، یا به قله افتخار خواهیم رسید یا دچار حسرت خواهیم شد، پس شایسته نیست در این مسیر کوتاهی کنیم.
وی یا خطاب قرار دادن مادران و همسران شهدا بیان کرد: از شما تقاضا داریم ما را از دعای خیر خود محروم نکنید و دعا کنید در مسیر شهدا ثابتقدم بمانیم و شرمنده آنان نشویم و امید داریم خداوند توفیق دهد روزی به این قافله نورانی ملحق شویم.
