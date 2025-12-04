به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه تبریز گفت: رویکرد مدیریت استان عبور از شعار و تمرکز بر نتیجه‌گرایی است و در ماه‌های اخیر تلاش شده دانشگاه‌ها به محور تصمیم‌سازی استان تبدیل شوند.

سرمست گفت: ایده‌های دانشگاهی باید به محصول برسند و نباید در سطح مراسم و جشنواره محدود بمانند. انجمن‌های علمی نقش مهمی در تولید فکر، خلاقیت و نوآوری دارند و باید فعالانه در مدیریت استان حضور داشته باشند.

احیای هویت علمی ربع رشیدی

سرمست با اشاره به سابقه تاریخی دانشگاه تبریز اظهار کرد: این دانشگاه به‌عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور، ریشه‌دار در سنت علمی ربع رشیدی است؛ مجموعه‌ای که ۷۵۰ سال قدمت دارد و از نمونه‌های دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم در جهان محسوب می‌شود.

وی افزود: افتخار داریم در آستانه ۱۶ آذر، میزبان دانشجویان و انجمن‌های علمی سراسر کشور باشیم؛ روزی که نماد جنبش دانشجویی و حرکت‌های علمی و اجتماعی است.

جشنواره حرکت؛ بستر خلاقیت و آینده‌سازی

استاندار آذربایجان‌شرقی جشنواره حرکت را نمایشگاهی از توان علمی و نوآوری دانشجویان دانست و گفت: این رویداد نمادی از فعالیت فناورانه دانشگاه‌هاست و نقشی مؤثر در سنجش کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و مهارت حل مسئله دارد.

وی اضافه کرد: این جشنواره فرصتی برای پذیرش کاستی‌ها و حرکت به سمت بهبود است. از ابتدای مسئولیت خود به دنبال ایجاد پیوند مؤثر بین دانشگاه و صنعت بوده‌ایم.

اتصال دانشگاه به پروژه‌های استان

سرمست با بیان اینکه حمایت از پژوهش‌های کاربردی در اولویت استان است، گفت: در سال گذشته حدود سه هزار میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات‌ها به پژوهش‌های دانشگاهی اختصاص یافته و برنامه‌ریزی برای ارتقای این رقم تا شش هزار میلیارد تومان نیز انجام شده است تا طرح‌های نخبگان و اساتید در تعامل با صنایع اجرایی شود.

وی ادامه داد: حرکت دانشجویی موتور امید و حکمرانی نو است و کشور بیش از هر زمان به مشارکت جوانان نیاز دارد. مدیریت استان نیز از هر ایده قابل تجاری‌سازی حمایت می‌کند؛ از تسهیل صدور مجوز تا فراهم ساختن بسترهای اجرایی.

الزام دستگاه‌ها به ارائه پیوست علمی

سرمست افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برای برنامه‌های خود پیوست علمی و فرهنگی ارائه کنند تا ظرفیت دانشگاه‌ها به‌کار گرفته شود. حمایت ساختاری از انجمن‌های علمی نیز در دستور کار قرار دارد.